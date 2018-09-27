ErdoÄŸan'Ä±n Almanya ziyareti tepkiler ve engellemelerle baÅŸladÄ±

ErdoÄŸanâ€™Ä± Berlinâ€™de havalimanÄ±nda eylem yapan SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler karÅŸÄ±ladÄ±. Evrensel'in ErdoÄŸan'Ä± izlemesine ise engel Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Almanya’ya giderek ilk temaslarÄ±na baÅŸladÄ±. ErdoÄŸan Almanya’ya adÄ±m atar atmaz eylemler de baÅŸladÄ±.

HavalimanÄ±nda eylem yapan SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (RSF) üyesi gazeteciler, bir kamyonun kasasÄ±na yazÄ±lmÄ±ÅŸ “Bay ErdoÄŸan Berlin’e geldiniz. Gazeteciler hapiste” sözleriyle ErdoÄŸan’a seslendi. Gazeteciler ellerinde “BasÄ±nÄ± yasaklayan gerçeklerden korkuyor”, “Demokrasinin basÄ±n özgürlüÄŸüne ihtiyacÄ± var” ve “ErdoÄŸan dünyayÄ± gezerken gazeteciler Türkiye’den kaçÄ±yor” dövizleri taÅŸÄ±dÄ±.

ALMAN MUHALEFETÄ° DE ZÄ°YARETE TEPKÄ°LÄ°

Öte yandan Alman muhalefetinin hükümete baskÄ±sÄ± artÄ±yor. Alman muhalefeti, Merkel’den Türkiye’ye ekonomik yardÄ±m verilmesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda tekrar demokrasiye dönüÅŸ için baskÄ± yapmasÄ±nÄ± istedi.

Ziyarete saatler kala açÄ±klama yapan YeÅŸiller Partisi, BaÅŸbakan Merkel’den Türkiye karÅŸÄ±sÄ±nda net bir tavÄ±r almasÄ±nÄ± istedi. YeÅŸiller Meclis Grubu BaÅŸkanÄ± Anton Hofreiter, DPA’ya verdiÄŸi demeçte Merkel’in ErdoÄŸan’a “Türkiye’de demokrasiye dönülmedikçe, hukuk devleti ilkesi geçerli olmadÄ±kça ve basÄ±n özgürlüÄŸü tekrar saÄŸlanmadÄ±kça ekonomik yardÄ±m verilmeyeceÄŸini” net bir ÅŸekilde anlatmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

Hofreiter, Alman hükümetinin Türkiye’nin içinde bulunduÄŸu ekonomik darboÄŸazÄ± “BasÄ±n ve düÅŸünce özgürlüÄŸü, Kürtlere karÅŸÄ± savaÅŸ ve Almanya’daki Türkiye kökenli imamlarÄ±n casusluk yapmasÄ±” konularÄ±nda kullanmasÄ± gerektiÄŸini belirterek bu konularda bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±kça Gümrük BirliÄŸi’nin geniÅŸletilmesinin de söz konusu olmayacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ±n verilmesini istedi.

‘ÖNCE TÜRKÄ°YE NORMALLEÅžMELÄ°’

Almanya’da Sol Parti’nin Meclis Grubu BaÅŸkanÄ± Sahra Wagenknecht de DPA’ya verdiÄŸi demeçte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n en üst düzeyde bir ziyaret programÄ± ile onurlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek kendi ülkesinde demokrasiye son veren birininin “KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± ve en üst düzeyde onurlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n tamamen absürd” olduÄŸunu söyledi ve bunun ErdoÄŸan’Ä±n gücünü arttÄ±racaÄŸÄ±nÄ± savundu.

Sol Partili milletvekili, Türkiye ile iliÅŸkilerin normalleÅŸmesinin ancak Türkiye’deki durumun normalleÅŸmesi ile mümkün olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Wagenknecht, “Rejim karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±, baÅŸka gözaltÄ± ve tutuklamalar olmamasÄ± ve ErdoÄŸan’Ä±n gidiÅŸatÄ±nÄ± düzeltmesi” ile Türkiye ile normalleÅŸme olabileceÄŸini söyledi.

ERDOÄžAN’IN TEMASLARI

YarÄ±n Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier tarafÄ±ndan Bellevue SarayÄ±’nda askeri törenle karÅŸÄ±lanacak olan ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Angela Merkel ile de görüÅŸecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, ErdoÄŸan onuruna yarÄ±n akÅŸam saatlerinde Bellevue SarayÄ±’nda resmi yemek daveti verecek. Davete Merkel ve birçok siyasetçi katÄ±lmama kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

ErdoÄŸan, Merkel ile ikinci kez görüÅŸtükten sonra Köln’e hareket edecek. Köln’de Diyanet Ä°ÅŸleri Türk-Ä°slam BirliÄŸi’ne (DÄ°TÄ°B) baÄŸlÄ± Köln Merkez Camii’nin resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak.

BAKAN ROTH: NORMALLEÅžMEDEN UZAÄžIZ

Öte yandan Almanya’nÄ±n Avrupa Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± Roth da, Türkiye ile iliÅŸkilerin normalleÅŸmekten uzak olduÄŸunu söyledi. Ancak Roth, Türkiye ile “iÅŸbirliÄŸine hazÄ±r” olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±. Roth, geçen yÄ±l Türkiye’den Almanya’ya yapÄ±lan “kabul edilemez hakaretlere” iÅŸaret ederek “ne olduÄŸunu unutmayacaÄŸÄ±z” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Türkiye’de geçen yÄ±l anayasa referandumu öncesinde Türk siyasetçilerin Almanya’da katÄ±lacaÄŸÄ± seçim etkinliklerine izin verilmemesi ErdoÄŸan ve bazÄ± hükümet üyeleri tarafÄ±ndan “Nazi uygulamasÄ±” olarak nitelendirilmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

ERDOÄžAN'I Ä°ZLEMEK Ä°STEYEN EVRENSEL'E ENGEL

Almanya temaslarÄ±na baÅŸlayacak CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä± izlemek isteyen Evrensel’e engel çÄ±karÄ±ldÄ±. Evrensel adÄ±na ziyareti izlemek için Federal BasÄ±n Dairesi’ne baÅŸvuran Aziz KoçyiÄŸit, daire tarafÄ±ndan Türkiye’nin Berlin BüyükelçiliÄŸi’ne yönlendirildi. Gönderilen yazÄ±da, “Maalesef Türk medyasÄ± akreditasyon iÅŸlemleri için Türk BüyükelçiliÄŸi’ne baÅŸvuruda bulunmasÄ± gerekmektedir. Büyükelçilik özel kimlik çÄ±kararak Türk medyasÄ±na daÄŸÄ±tacaktÄ±r” denildi. Evrensel Muhabiri Aziz KoçyiÄŸit, Alman vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu ve Almanya’da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek karara itiraz etti ancak yapÄ±lan itiraza yanÄ±t verilmedi.

DAHA ÖNCE SORUN OLMAMIÅžTI

Böylece Almanya’da ErdoÄŸan’Ä±n ziyaretini izlemek isteyen her Türkçe basÄ±na büyükelçilikten kimlik çÄ±karma ÅŸartÄ± getirilmiÅŸ oldu. Alman gazetecilere ise doÄŸrudan Federal BasÄ±n Dairesi kimlik çÄ±kardÄ±.

Evrensel, daha önce Almanya’ya gelen Türkiye baÅŸbakanlarÄ± ve cumhurbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n ziyaretlerini Federal BasÄ±n Dairesi’nin onayÄ±yla pek çok kez sorunsuz ÅŸekilde izlemiÅŸti. Ä°lk kez Türkiye BüyükelçiliÄŸi’ne yönlendirilmiÅŸ oldu. Almanya’nÄ±n ev sahibi olduÄŸu bir ziyaretin Türkiye’deki hangi basÄ±n organlarÄ± tarafÄ±ndan izleneceÄŸi kararÄ±nÄ±n büyükelçiliÄŸe havale edilmesi, muhalif basÄ±na yönelik baskÄ±nÄ±n Almanya’da da devam ettiÄŸini gösterdi.

Cumartesi günü Köln’de yapÄ±lacak DÄ°TÄ°B camisi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak ErdoÄŸan’Ä±n ziyaretini izlemek isteyen gazetecilere de Berlin BüyükelçiliÄŸi’nden izin alma ÅŸartÄ± getirildi. DÄ°TÄ°B’deki açÄ±lÄ±ÅŸÄ± izlemek isteyen bazÄ± gazetecilere Büyükelçilik olumsuz yanÄ±t verdi. (Berlin/EVRENSEL)

TÜRKÄ°YE'YE CASUSLUK SORUÅžTURMASI

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n Almanya’ya resmi ziyaret yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Berlin Emniyet TeÅŸkilatÄ±’nda çalÄ±ÅŸan bir polis hakkÄ±nda "Türkiye’ye casusluk yaptÄ±ÄŸÄ±” iddiasÄ± ile soruÅŸturma açÄ±ldÄ±.

Euronews’in haberine göre, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Berlin Eyaleti Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Andreas Geisel soruÅŸturmadan haberdar olduÄŸunu Alman Der Tagesspiegel gazetesine doÄŸruladÄ±. Gazete, Geisel’in soruÅŸturma devam ettiÄŸi için konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Der Tagesspiegel, polisin Berlin’de yaÅŸayan Türkiyeli mültecilerin adreslerini Türkiye BüyükelçiliÄŸinde görevli bir istihbarat çalÄ±ÅŸanÄ±na aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. Alman yetkililer ve Türk tarafÄ±, konuyla ilgili sorularÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±. Gazete, casusluk suçlamasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan polisin yüksek rütbeli olduÄŸunu da yazdÄ±. Gazete, “Türk istihbaratÄ±nÄ±n özellikle güvenlik kurumlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan Alman sivil memurlarÄ± kullanarak bilgi toplamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±” kaydetti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 21:06

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