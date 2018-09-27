Almanyaâ€™da ErdoÄŸanâ€™Ä± izlemek isteyen Evrenselâ€™e engel

Almanya'da akreditasyon iÃ§in ilk kez TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™ne yÃ¶nlendirilen Evrensel'in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± izlenmesi engellendi.

Almanya temaslarÄ±na bugün baÅŸlayacak CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä± izlemek isteyen Evrensel’e engel çÄ±karÄ±ldÄ±. Gazetemiz adÄ±na ziyareti izlemek için Federal BasÄ±n Dairesi’nde baÅŸvuran arkadaÅŸÄ±mÄ±z Aziz KoçyiÄŸit daire tarafÄ±ndan Türkiye’nin Berlin BüyükelçiliÄŸi’ne yönlendirildi. Gönderilen yazÄ±da, “Maalesef Türk medyasÄ± akreditasyon iÅŸlemleri için Türk BüyükelçiliÄŸi’nde baÅŸvuruda bulunmasÄ± gerekmektedir. Büyükelçilik özel kimlik çÄ±kararak, Türk medyasÄ±na daÄŸÄ±tacaktÄ±r” denildi. Karara itiraz eden arkadaÅŸÄ±mÄ±z KoçyiÄŸit, Alman vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu, Almanya’da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek karara itiraz etti. Ancak yapÄ±lan itiraza yanÄ±t verilmedi.

DAHA ÖNCE SORUN OLMAMIÅžTI

Böylece, Almanya’da ErdoÄŸan’Ä±n ziyaretini izlemek isteyen her Türkçe basÄ±na büyükelçilikten kimlik çÄ±karma ÅŸartÄ± getirilmiÅŸ oldu. Alman gazetecilerine ise doÄŸrudan Federal BasÄ±n Dairesi kimlik çÄ±kardÄ±.

Gazetemiz Evrensel daha önce, Almanya’ya gelen Türkiye baÅŸbakanlarÄ± ve cumhurbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n ziyaretlerini Federal BasÄ±n Dairesi’nin onayÄ±yla pek çok kez sorunsuz ÅŸekilde izlemiÅŸti. Ä°lk kez Türkiye BüyükelçiliÄŸi’ne yönlendirilmiÅŸ oldu. Almanya’nÄ±n ev sahibi olduÄŸu bir ziyaretin Türkiye’de yayÄ±nlana hangi basÄ±n organlarÄ± tarafÄ±ndan izleneceÄŸi kararÄ±nÄ±n büyükelçiliÄŸe havale edilmesi, muhalif baskÄ±na yönelik baskÄ±nÄ±n Almanya’da da devam ettiÄŸini gösterdi.

Öte yandan Cumartesi günü Köln’de yapÄ±lacak DÄ°TÄ°B camini açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak ErdoÄŸan’Ä±n ziyaretini izlemek isteyen gazetecilere de Berlin BüyükelçiliÄŸi’nden izin alma ÅŸartÄ± getirildi. DÄ°TÄ°B’deki açÄ±lÄ±ÅŸÄ± izlemek isteyen bazÄ± gazetecilere Büyükelçilik olumsuz yanÄ±t verdi.

TARTIÅžMALI ALMANYA ZÄ°YARETÄ° PROTESTOLARLA BAÅžLADI

FotoÄŸraf: RSF (SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler)

ErdoÄŸan’Ä± Almanya’ya adÄ±m atar atmaz eylemler baÅŸladÄ±.

HavalimanÄ±nda eylem yapan SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (RSF) üyesi gazeteciler, bir kamyonun kasasÄ±na yazÄ±lmÄ±ÅŸ “Bay ErdoÄŸan Berlin’e geldiniz. Gazeteciler hapiste” sözleriyle ErdoÄŸan’a seslendi. Gazeteciler ellerinde de, “BasÄ±nÄ± yasaklayan gerçeklerden korkuyor”, “Demokrasinin basÄ±n özgürlüÄŸüne ihtiyacÄ± var” ve “ErdoÄŸan dünyayÄ± gezerken gazeteciler Türkiye’den kaçÄ±yor” dövizleri tuttu. (Berlin/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 15:02

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