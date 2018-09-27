Arjantinâ€™de IMF iktidara geldi!

Arjantinâ€™de emekÃ§ilere kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kayan hÃ¼kÃ¼met ipleri IMFâ€™ye teslim etti. IMF'den alacaÄŸÄ± 50 milyar dolar krediye 7.1 milyar daha ekledi.

Üç gün boyunca iÅŸçi grevleri ve on binlerce emekçinin sokaÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± IMF ve kemer sÄ±kma politikalarÄ±na karÅŸÄ± kitlesel gösterilerin gerçekleÅŸtirdiÄŸi Arjantin’de, halkÄ±n tepkisine raÄŸmen hükümet IMF’den alacaÄŸÄ± borca borç ekledi. Arjantin basÄ±nÄ±nda “IMF iktidarda” yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.

BORCA BORÇ EKLENDÄ°

Arjantin’in UluslararasÄ± Para Fonundan (IMF) alacaÄŸÄ± 50 milyar dolar krediye 7.1 milyar dolar daha eklendiÄŸi açÄ±klandÄ±. IMF BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde, New York’ta Arjantin Maliye BakanÄ± Nicolas Dujovne ile düzenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Arjantin Merkez BankasÄ±nÄ±n, anlaÅŸma çerçevesinde döviz piyasalarÄ±na sadece çok sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullarda müdahaleyi kabul ettiÄŸini ve yeni miktarÄ±n, Arjantin hükümetinin “karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu zorluklarla mücadeleye yardÄ±m edeceÄŸini” savundu.

Eski baÅŸkanÄ±n SalÄ± günü istifa etmesinin ardÄ±ndan Arjantin Merkez BankasÄ±’nÄ±n baÅŸÄ±na getirilen Guido Sandleris de gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, revize edilen anlaÅŸma çerçevesinde bir dolar 34 pesonun altÄ±na düÅŸtüÄŸünde ya da 44 pesonun üstüne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda günlük 150 milyon dolar deÄŸerinde peso satarak piyasaya müdahale edileceÄŸini belirtti.

Sandleris, enflasyonun bu ÅŸekilde azaltÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

BORCA KARÅžILIK EKONOMÄ° IMF’YE TESLÄ°M

Arjantin gazetesi Pagina12 ise, “IMF iktidarda” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verdiÄŸi haberde borcun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda “vahÅŸi bir para ve bütçe politikasÄ±” uygulanmasÄ±nÄ± taahhüt ettiÄŸini yazdÄ±.

“ArkasÄ±nda Arjantin bayraÄŸÄ±, saÄŸÄ±nda Maliye BakanÄ±yla, IMF BaÅŸkanÄ± Chiristine Lagarde New York’taki Arjantin konsolosluÄŸunda, geçtiÄŸimiz 20 haziranda imzalanan ‘36 aylÄ±k Stand By ProgramÄ±nÄ±n güçlendirilmesi’ için Arjantin’le yapÄ±lan yeni anlaÅŸmanÄ±n duyurulduÄŸu toplantÄ±yÄ± yönetti” denilen haberde, bu kapsamda Arjantin hükümetinin 2019 bütçesini yeniden ele alarak sert kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ± uygulayacaÄŸÄ± belirtildi.

Habere göre, hükümet zarar kontrolü yapmayacak. Bütün riskleri göze alacak. Kamu harcamalarÄ±ndan “vahÅŸi kesintiler” yapÄ±lacak. Haberde, planlanan “önlemler”in ekonomik resesyonu daha da ÅŸiddetlendireceÄŸi ifade edildi.

Hükümetin, ilk olarak bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmak amacÄ±yla 2019 için kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± bir bütçe planÄ± kabul etmenin yanÄ± sÄ±ra, aynÄ± zamanda Merkez BankasÄ±’nÄ±n haziran 2019’a kadar para emisyonunu durdurarak anti-enflasyonist bir politika izleyeceÄŸine ve para politikalarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±racak olan dalgalÄ± kur sistemine geçeceÄŸi belirtildi. DolaÅŸÄ±mdaki paranÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n enflasyonu frenleyici bir mekanizma olarak iÅŸleyeceÄŸi ancak bunun da ekonomik faaliyetlerin sert düÅŸünü de beraberinde getreceÄŸine dikkat çekildi.

Arjantinâ€™de baÅŸkan diz Ã§Ã¶kÃ¼yor, emekÃ§iler ayakta!

BUGÜNE KADAR VERÄ°LEN EN BÜYÜK BORÇ

Brezilya ve Meksika’nÄ±n ardÄ±ndan Latin Amerika’nÄ±n en büyük üçüncü ekonomisine sahip Arjantin, para birimi pesoda yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan beri yaÅŸanan sert deÄŸer kaybÄ±yla derinleÅŸen ekonomik kriz gerekçesiyle mayÄ±sta IMF’nin kapÄ±sÄ±nÄ± çalmÄ±ÅŸtÄ±. Kitlesel halk tepkisine ve “IMF’ye hayÄ±r” uyarÄ±larÄ±na kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kayan Arjantin hükümetinin talebi üzerine ülkeye 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yÄ±llÄ±k stand-by anlaÅŸmasÄ± haziran ayÄ±nda onaylanmÄ±ÅŸtÄ±.

IMF’nin bugüne kadar vereceÄŸi en yüksek borç miktarÄ±nÄ± içeren stand-by anlaÅŸmasÄ±, Arjantin’in para fonuyla 1956’dan bu yana yaptÄ±ÄŸÄ± 39 anlaÅŸmanÄ±n sonuncusu olarak tarihe geçti. IMF’ye en fazla baÅŸvuran ülkelerden biri olan Arjantin, kuruluÅŸtan en son 2000 yÄ±lÄ±nda 40 milyar dolar borç almÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Arjantinâ€™de IMFâ€™den borÃ§ alan hÃ¼kÃ¼mete soruÅŸturma

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 15:02

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