DÃ¼nya KupasÄ± iÅŸÃ§ileri Katarâ€™da beÅŸ parasÄ±z ve mahsur!

Katarâ€™da 2022 DÃ¼nya KupasÄ± iÃ§in altyapÄ± inÅŸaatÄ±nÄ± Ã¼stlenen ÅŸirket, gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ilere aylarca maaÅŸ Ã¶demedi.

UluslararasÄ± Af Örgütü'nün yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma, 2022 FIFA Dünya KupasÄ±’nÄ±n altyapÄ± inÅŸaatlarÄ±nÄ± yürüten mühendislik ÅŸirketinin Katar’Ä±n sponsorluk sisteminden faydalanarak çok sayÄ±da iÅŸçiyi sömürdüÄŸünü ortaya koydu. AraÅŸtÄ±rmaya göre, Mercury MENA isimli ÅŸirket, iÅŸçilerin binlerce dolarlÄ±k maaÅŸlarÄ±nÄ± ve ek ödemelerini yapmayarak, iÅŸçilerin Katar’da beÅŸ parasÄ±z halde mahsur kalmasÄ±na yol açtÄ±.

GÖÇMEN Ä°ÅžÇÄ°LERLE GÖRÜÅžÜLDÜ

Af Örgütü, Ekim 2017 ile Nisan 2018 arasÄ±nda Hindistan, Nepal ve Filipinler’den gelen 78 eski Mercury MENA iÅŸçisiyle görüÅŸerek bu raporu hazÄ±rladÄ±. GörüÅŸülen eski Mercury MENA çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n birçoÄŸu, maaÅŸ ve ek ödemelerle ilgili 1.370 Amerikan DolarÄ± ile 2.470 Amerikan DolarÄ± arasÄ± (5.000 ile 9.000 arasÄ± Katar Riyali) alacaklÄ±ydÄ±.

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rma, Mercury MENA’nÄ±n maaÅŸ ödemelerinde Åžubat 2016’dan sonra gecikmeler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2017 itibariyle de bu gecikmelerin daha sÄ±k ve çözümsüz bir hale geldiÄŸini gösteriyor. AyrÄ±ca ÅŸirket, çalÄ±ÅŸanlara yasal olarak zorunlu olan ikamet izinlerini de saÄŸlayamadÄ±. Ä°zinsiz ikamet sonucu kesilen para cezalarÄ±, iÅŸçilerin baÅŸka bir iÅŸe girme ve ülkeden ayrÄ±lma imkanlarÄ±nÄ± iyice kÄ±sÄ±tladÄ±. En az bir vakada ÅŸirket, ‘çÄ±kÄ±ÅŸ izni’ vermeyerek iÅŸçilerin evlerine geri dönme talebini reddetti.

KATAR HÜKÜMETÄ° MÜDAHELE ETMELÄ°

Af Örgütü Küresel Sorunlar Direktörü Steve Cockburn konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Mercury MENA’ya baÄŸlÄ± birçok iÅŸçi Katar’da çalÄ±ÅŸmak için çok büyük fedakarlÄ±klar yaptÄ± ve yüklü miktarlarda borçlanarak ülkeye geldi. AralÄ±ksÄ±z aylarca maaÅŸlarÄ±nÄ± alamadan çalÄ±ÅŸtÄ±lar ve onlarÄ± koruyamayan bir sistem tarafÄ±ndan yüzüstü bÄ±rakÄ±ldÄ±lar. Katar, göçmen iÅŸçilerin hak ettikleri maaÅŸlarÄ± almasÄ±nÄ± saÄŸlayarak hayatlarÄ±nÄ± yeniden kurmalarÄ±na destek olmalÄ± ve iÅŸçi haklarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi konusunda ciddiyetini göstermelidir” dedi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 14:39

www.evrensel.net