Cargill iÅŸÃ§isinden Flormar direniÅŸine destek

Sendika hakkÄ± için Bursa’dan Ä°stanbul’a yürüyen Cargill iÅŸçilerinin genel müdürlük binasÄ± önünde direniÅŸi sürüyor. 16 gündür Ä°stanbul’da sendika haklarÄ±nÄ± talep eden Cargill iÅŸçileri, sosyal medyada yaptÄ±klarÄ± bir paylaÅŸÄ±mla Flormar boykotuna destek verdi. AVM içerisinde yer alan bir Flormar standÄ± önünde video çeken iÅŸçiler, “Anayasal haklarÄ±nÄ± kullanÄ±p sendikalÄ± olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan Flormar iÅŸçisi kardeÅŸlerimizi selamlÄ±yorum. Flormar almayÄ±n, aldÄ±rtmayÄ±n. Flormar deÄŸil direniÅŸ güzelleÅŸtirir” dedi.

Flormar iÅŸçileri, yürüyüÅŸleri sÄ±rasÄ±nda Cargill iÅŸçilerini Eskihisar Feribot Ä°skelesi’nde karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ ve Gebze merkeze kadar yürüyüÅŸe destek vermiÅŸti. Cargill iÅŸçileri ise ertesi gün Flormar iÅŸçilerinin direniÅŸ alanÄ±nÄ± ziyaret ederek dayanÄ±ÅŸma duygularÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Polislerce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Cargill iÅŸÃ§ileri serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

EMEPâ€™ten Cargill direniÅŸine destek ziyareti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 14:37

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