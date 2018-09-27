Adana Film Festivali Emek Ã–dÃ¼lleri sahiplerine sunuldu

25â€™inci UluslararasÄ± Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamÄ±nda, 25â€™inci yÄ±la Ã¶zel verilen Emek Ã–dÃ¼lleri sahiplerini buldu.

25’inci UluslararasÄ± Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamÄ±nda, 25’inci yÄ±la özel verilen Emek Ödülleri sahiplerini buldu. Adana’da geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Oyuncu Yakup Yavru’nun ölümü üzerine ertelenen 25. YÄ±l Gala Gecesi’nin sunuculuÄŸunu ÇiÄŸdem Tunç yaptÄ±. Tunç, Emek Ödülü’nü almak için geldiÄŸi Adana'da kalp krizi geçirmesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren oyuncu Yakup Yavru’yu anarak programa baÅŸladÄ±. Etkinlikte, festivalin 25 yÄ±llÄ±k tarihçesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± sinevizyon gösterimi yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan ödüller daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: MA

1995 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan 9’uncu Adana Film Festivali’nde, en iyi film dalÄ±nda AltÄ±n Koza ödülüne layÄ±k görülen ancak yurtdÄ±ÅŸÄ±nda olmasÄ± nedeniyle ödülünü alamayan “SoÄŸuk Geceler” filminin yapÄ±mcÄ±sÄ± Kadir Sözen’e, o yÄ±l kazandÄ±ÄŸÄ± ödülü, YÄ±lmaz Güney’in eÅŸi FatoÅŸ Güney verdi. Gala Gecesi’nde ayrÄ±ca 25’inci yÄ±la özel, festivale katkÄ±da bulunan yönetmenler HakkÄ± KurtuluÅŸ, Nesimi Yetik, Tolga Esmer, Nida Karabol ile YÄ±lmaz Güney adÄ±na eÅŸi FatoÅŸ Güney’e Belediye BaÅŸkanÄ± Hüseyin Sözlü tarafÄ±ndan ödülleri verildi.

FotoÄŸraf: MA

YAVRU’NUN ÖDÜLÜ KÜRSÜYE KONDU

Emek Ödülleri’nde, ilk olarak sahneye, hayatÄ±nÄ± kaybeden Yakup Yavru’nun ödülü getirildi. Yavru’nun ödülü kürsüye konularak uzun süre ayakta alkÄ±ÅŸlandÄ±. Oyuncular Yusuf Sezgin, Süleyman Turan, Selma Güneri, Arif Keskiner, Gülsen Tuncer tarafÄ±ndan sinemaya yÄ±llardÄ±r emek vermiÅŸ oyuncular Hasan YÄ±ldÄ±z, YÄ±lmaz TerzioÄŸlu, Yavuz KarataÅŸ, Salih EskicioÄŸlu, Oktay Yavuz, CoÅŸkun GöÄŸen, Sönmez YÄ±kÄ±lmaz, Ä°hsan Gedik, Ali Güney, Mehmet Yüksel, Zülfikar Öner, Ertan Güntav, Engin Aksu ile set amiri Yusuf Özel ve film makinistleri Bahri KÄ±rmÄ±zÄ±ay ile Sabri Åženevi’ne Emek Ödülleri verildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 14:40

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