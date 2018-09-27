Adalet NÃ¶beti'nde Avukat Heval YÄ±ldÄ±z Karasuâ€™ya saldÄ±rÄ± kÄ±nandÄ±

Adalet NÃ¶betiâ€™nin 72. haftasÄ±nda EMEP Ã¼yesi Avukat Heval YÄ±ldÄ±z Karasuâ€™nun EskiÅŸehir OdunpazarÄ±â€™ndaki avukatlÄ±k bÃ¼rosuna yapÄ±lan saldÄ±rÄ± kÄ±nandÄ±.

AvukatlarÄ±n ÇaÄŸlayan’da bulunan Ä°stanbul Adliyesi’nde tutuklu meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± amacÄ±yla baÅŸlattÄ±klarÄ± Adalet Nöbeti 72’nci haftasÄ±nda devam etti.

Adliyenin Atrium alanÄ±nda bulunan Themis Heykeli önünde bir araya gelerek nöbet tutan avukatlar, dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karak basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Bu haftaki nöbet eylemine; Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyeleri, Adalet Nöbeti avukatlarÄ±, HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Ä°stanbul Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± Cengiz Çiçek, Ä°nsan HakrÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Gülseren Yoleri katÄ±ldÄ±.

‘SESSÄ°Z KALAN HUKUKÇULAR UTANMIYOR MUSUNUZ?’

72 haftadÄ±r aynÄ± gün, aynÄ± saatte ve aynÄ± yerde adalet dediklerini hatÄ±rlatan Avukat Selin NakÄ±poÄŸlu, bu kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± savunma hakkÄ±nÄ±n kutsallÄ±ÄŸÄ±na yükledikleri anlamda bulduklarÄ±nÄ± söyledi. Türkiye’nin, hukukun üstünlüÄŸü endeksinde son sÄ±ralarda yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken NakÄ±poÄŸlu, “Bu gidiÅŸata sessizlikleriyle katkÄ± veren hukukçular, sizler bu tablonun utancÄ±nÄ± yaÅŸamÄ±yor musunuz? Öfkelenmiyor musunuz? Zihniniz ve hukuk devletine inancÄ±nÄ±z mahpus edilmiÅŸ, ceza hukukunun ilkeleri ters yüz edilmiÅŸ, yargÄ±da asla bu olmaz dediÄŸimiz her ÅŸey biz avukatlarÄ±n gözü önünde cereyan eder hale gelmiÅŸ. Peki, sizler üç maymunu oynamaya devam edecek misiniz? Dilsizler, her dönem kendi hukuklarÄ± olmayan bir hukukun kiÅŸisi kalmaya mahkum olanlardÄ±r” diye konuÅŸtu.

‘TARÄ°HÄ°N BÖYLE YAZILMASINA EYVALLAH DEMÄ°YORUZ’

Mevcut yargÄ± düzeninin, savunmada avukat istemediÄŸine vurgu yapan NakÄ±poÄŸlu, ÅŸöyle devam etti: “Avukatlar izin verilen savunmalarÄ± yapsÄ±n, sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± bilsin istiyor ve tarihi böyle yazmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bizler, burada binlerce üyesi olan baroda bir avuç sayÄ±lacak kadar avukatÄ±z. Bu tarihin böyle yazÄ±lmasÄ±na eyvallah demiyoruz. Hukuk devleti diye övündüÄŸünüz bu sistemde payÄ±mÄ±za düÅŸen, adliye saraylarÄ±nÄ±n önünde beklemek ve beklerken ölmekse eÄŸer bizler bu mekanda hukuk devletini yaÅŸamak için umutla mücadele etmeye devam edeceÄŸiz.”

EskiÅŸehir’de Ali Ä°smail Korkmaz, 10 Ekim Ankara KatliamÄ± DavasÄ± gibi birçok toplumsal davanÄ±n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan ve Emek Partisi (EMEP) üyesi Heval YÄ±ldÄ±z Karasu’nun EskiÅŸehir OdunpazarÄ±’ndaki avukatlÄ±k bürosuna yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen NakÄ±poÄŸlu Ä°stanbul Bürosu’ndan arkadaÅŸlarÄ±yla kendisini ziyaret edeceklerini aktardÄ±.

‘MÜCADELE SEBEBÄ°MÄ°Z…’

YargÄ±lamanÄ±n üç sac ayaÄŸÄ±ndan ikisinin emirle ÅŸekillendiÄŸini kaydeden Özgürlük ve DayanÄ±ÅŸma Partisi (ÖDP) Üyesi Avukat Damla Atay da, “SavcÄ±lar kanunun deÄŸil, siyasetin emrinde. Emekçiler haklarÄ±nÄ± aradÄ±klarÄ± için gece baskÄ±nlarÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklanÄ±yor. KayÄ±p çocuklarÄ±nÄ± arayan gözü yaÅŸlÄ± analara saldÄ±rÄ±lÄ±yor. Çocuk, kadÄ±n, hayvan ikinci sÄ±nÄ±f canlÄ± muamelesi görüyor ve yÄ±lda yüzlercesi tecavüze uÄŸruyor. Gerçekleri kaleme almaktan korkmayan, habercilik yapan gazeteciler yargÄ±lanÄ±yor, tutsak ediliyor. DüÅŸünmek, konuÅŸmak, muhalif olmak cezalandÄ±rÄ±lÄ±yor ve tüm bu hukuksuzluklara karÅŸÄ± mücadele eden, yurttaÅŸlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunan, meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z mesleklerinin gereÄŸini yaptÄ±klarÄ± için, avukatlÄ±k yaptÄ±klarÄ± için suçlanÄ±yor, yargÄ±lanÄ±yor ve tutsak ediliyor. Tüm bunlar bizim mücadele sebebimizdir” ifadelerini kullandÄ±.

Atay, tüm meslektaÅŸlarÄ± özgür kalana ve mesleklerine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar son bulana kadar adalet savaÅŸlarÄ±nÄ± devam ettireceklerini söyledi. (MA)

Avukat Heval YÄ±ldÄ±z Karasuâ€™nun bÃ¼rosuna saldÄ±rÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 15:43

www.evrensel.net