CHPâ€™den â€˜uÃ§an sarayâ€™ iÃ§in iade teklifi

CHP, TÃ¼rkiyeâ€™de bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§an ve Katar tarafÄ±ndan hibe edildiÄŸi aÃ§Ä±klanan 500 milyon dolarlÄ±k â€˜uÃ§an sarayâ€™ iÃ§in kanun teklifi verdi.

CHP Grup BaÅŸkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel’n imzasÄ±yla verilen önergede CumhurbaÅŸkanÄ±nca yapÄ±lan “Katar bu uçaÄŸÄ± satÄ±yordu, hatta rakam bildiÄŸim kadarÄ±yla 500 civarÄ±ndaydÄ±. O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçaÄŸÄ± Türkiye’ye hibe etti; ‘Ben Türkiye’den para almam; bunu Türkiye’ye hediye ediyorum, hibe ediyorum dedi’” açÄ±klamasÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Ekonomik sorunlarla boÄŸuÅŸan halkÄ±n, ‘Çok zengin ABD, Almanya, Ä°ngiltere gibi ülkelerin cumhurbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n bile almadÄ±ÄŸÄ± bir uçaÄŸa bizim CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z niye satÄ±n almak için heveslenir’ diye merak ettiÄŸine dikkat çekilen önergede, “Biz de bu koÅŸullarda doÄŸal olarak uçaÄŸÄ±n ne karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± hediye edildiÄŸini, ileride Katar Emiri ülkemizden bir talepte bulunursa, devletimize ait bir varlÄ±ÄŸÄ± satÄ±n almak isterse hediye edilen uçaÄŸÄ±n etkisinin olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

KATAR’A UÇAÄžIN KARÅžILIÄžINDA HANGÄ° SÖZLER VERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R?

VatandaÅŸlar ekonomik sorunlarla boÄŸuÅŸtuÄŸuna dikkat çekilne açÄ±klamada “HalihazÄ±rda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na tahsis edilen en az 13 uçaÄŸÄ±n olduÄŸu iddia edilirken, ülkenin bekasÄ±ndan sorumlu ‘tek kiÅŸi’nin ÅŸahsi kullanÄ±mÄ± için lüks uçak almanÄ±n peÅŸine düÅŸmesi halkÄ±mÄ±zÄ± ülkemizin nasÄ±l yönetildiÄŸive geleceÄŸimiz açÄ±sÄ±ndan tedirgin etmiÅŸtir” dedildi.

“Bir menfaat beklentisi olmadan hiçbir emir kendi halkÄ±nÄ±n servetini kiÅŸisel kararÄ±yla 500 milyon dolar deÄŸerinde bir uçaÄŸÄ± keyfi bir ÅŸekilde baÅŸka bir emire veya ülkeye hediye etmez” denilen açÄ±klamada cumhurbaÅŸkanÄ±na ÅŸu sorular yöneltildi: “Katar Devletinin bahsi geçen uçaÄŸÄ± karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z olarak vermesinin nedeni nedir? Katar’a uçaÄŸÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda hangi sözler verilmiÅŸtir? CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n emrinde ondan fazla uçak varken ve ülkemiz önemli ekonomik ve siyasi kriz yaÅŸarken lüks uçak peÅŸinde koÅŸmasÄ± doÄŸru mudur?” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 14:07

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