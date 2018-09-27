Devlet baÄŸlÄ± mÃ¼zelere ziyaret edenlerin sayÄ±sÄ± azaldÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™de mÃ¼ze sayÄ±sÄ± geÃ§en yÄ±l 2013â€™e gÃ¶re yÃ¼zde 25 artarak 438'e ulaÅŸtÄ±. Devlete ait mÃ¼zelerin ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 30 gerileme gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Türkiye Ä°statistik Kurumu verilerinden yapÄ±lan derlemeye göre, Türkiye’de müze sayÄ±sÄ± geçen yÄ±l 2013’e göre yüzde 25 artarak 438'e ulaÅŸtÄ±. Bu dönemde Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesindeki müze sayÄ±sÄ± 187'den 199'a, özel müzelerin sayÄ±sÄ± 163'ten 239'a yükseldi. Müzelerdeki eser sayÄ±sÄ±, 5 yÄ±lda yüzde 5 artÄ±ÅŸla 3,7 milyona ulaÅŸÄ±rken, bunlarÄ±n 3,3 milyonunu bakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± müzelerdeki mevcut eserler oluÅŸturdu.

Türkiye’de müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayÄ±sÄ±, söz konusu 5 yÄ±lda 168,3 milyon olarak kayÄ±tlara geçti. Bu rakamÄ±n 4’te 3’ünü bakanlÄ±k bünyesindeki müze ve ören yerleri, 4’te 1’ini ise özel müzeler karÅŸÄ±ladÄ±.

BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayÄ±sÄ± bu dönemde yüzde 30 gerilerken, özel müze ziyaretçilerinin sayÄ±sÄ±nda yüzde 30’luk artÄ±ÅŸ dikkati çekti. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 13:53

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