KÄ±zÄ±lcakÃ¶yâ€™de â€˜jeotermale hayÄ±râ€™ nÃ¶bet Ã§adÄ±rÄ±na destek ziyareti

AydÄ±n Emek ve Demokrasi Platformu, KÄ±zÄ±lcakÃ¶y'de JES'e direnen kÃ¶ylÃ¼leri ziyaret etti.

Elif SIRTHAN

AydÄ±n

AydÄ±n Emek ve Demokrasi Platformu, birinci sÄ±nÄ±f tarÄ±m arazilerine yapÄ±lmak istenen Jeotermal Elektrik Santraline (JES) karÅŸÄ± bir süredir direnen KÄ±zÄ±lcaköylülerin, ‘Jeotermale HayÄ±r’ direniÅŸinin 15. gününde, nöbet çadÄ±rÄ±nÄ± ziyaret etti. AydÄ±n’Ä±n içme suyu ve sulama ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan Ä°kizdere BarajÄ±’na 3 km uzaklÄ±ktaki tarÄ±m arazilerinde sondaj çalÄ±ÅŸmasÄ± yapmak isteyen görevlilerin köye girmesini engelleyen köylüler, JES’i KÄ±zÄ±lcaköy’e sokmamakta kararlÄ±.

‘HAKLI MÜCADELENÄ°ZÄ°N YANINDAYIZ’

Ziyarette KESK adÄ±na konuÅŸan KESK Dönem Sözcüsü, BES AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Musa Ekinci, tarÄ±mÄ± ve hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± öldürecek olan JES’lere karÅŸÄ±, köylülerin mücadelesinin sonuna kadar yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ifade ederek “Sevgili KÄ±zÄ±lcaköylüler; sizlerin, burada baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu direniÅŸ, herkese bir umut oldu. Ülkemiz gündemine de oturdu. YürütmüÅŸ olduÄŸunuz direniÅŸin, ilk günden beri yanÄ±ndayÄ±z, bugünden sonra da sizlerle, bu yolu yürümeye devam edeceÄŸiz. Biz KESK’liler olarak, bütün bileÅŸenlilerimizle birlikte haklÄ± mücadelenizin yanÄ±ndayÄ±z. Mücadeleye katkÄ± sunan, destek veren siyasi partilerin temsilcilerine de teÅŸekkür ediyoruz” dedi.

JES’Ä°N DOÄžAYA VERDÄ°ÄžÄ° ZARARLAR HIZLA BÜYÜYOR’

Çevre mücadelesinin kÄ±sa süreli bir mücadele olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, uzun sürse dahi, sonunda mücadeleyi kazanacaklarÄ±nÄ± söyleyen, TarÄ±m Orkam-Sen AydÄ±n Temsilcisi Gazi Düz ÅŸunlarÄ± söyledi; “Kâr amaçlÄ±, sularÄ± deÅŸarj edilmeyen JES’ler, bu arazileri öldürüyor, incirleri ve zeytinleri kurutuyor. KaldÄ± ki, Türkiye’de JES, Nükleer Santral ve HES’e harcanan para, güneÅŸ enerjisine harcanmÄ±ÅŸ olsa, bunlardan çok daha fazla elektrik üretilebileceÄŸi, Elektrik Mühendisleri OdasÄ± tarafÄ±ndan ispatlanmÄ±ÅŸtÄ±r. AydÄ±n’da kanser vakalarÄ±, Türkiye ortalamasÄ±nÄ±n üç katÄ±na çÄ±ktÄ±. Jeotermal santrallerin doÄŸaya ve bizlere verdiÄŸi zarar hÄ±zla büyüyor. Sizlerin mücadelesiyle daha fazla JES’e izin vermeyeceÄŸiz. Var olanlarÄ±n da kapatÄ±lmasÄ± gerek. Mücadelenizi saygÄ±yla selamlÄ±yorum,”

‘PATRONLARIN KÂR HIRSI DOÄžAYA ZARAR VERÄ°YOR’

EÄŸitim-Sen AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Kadir Özdemir, patronlarÄ±n kâr hÄ±rsÄ±nÄ±n, tarÄ±ma, topraÄŸa, daÄŸlara ve ovalara zarar verdiÄŸini belirterek; “Bu zarardan etkilenenler ise, buralarÄ±n asÄ±l sahipleri oluyor. DaÄŸlarÄ±ndan yaÄŸ, ovalarÄ±ndan bal akan AydÄ±n’dan artÄ±k zehir akÄ±yor, insanlar dÄ±ÅŸarÄ± göç etmeye baÅŸladÄ±. Biz, her nerede, kimin canÄ± yanarsa ordayÄ±z. 301 madenci için Soma’dayÄ±z, HES’lere karÅŸÄ± Karadeniz’de,ormanlarÄ± yanan halk için DoÄŸu Anadolu’dayÄ±z. AydÄ±n’da nefes alamÄ±yoruz artÄ±k, kanser soluyoruz. Her sorun bizim ortak sorunumuzdur. Birlikte mücadeleye edeceÄŸiz. Mücadelenizi sahipleniyor ve saygÄ±yla selamlÄ±yorum’’ dedi.

AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi, Ä°mar AÅž’de, sendikaya üye olmak gerekçesiyle iÅŸten çÄ±karÄ±lan 9 iÅŸçiden biri olan Yunus Cengiz ise direniÅŸlerinin 80. gününde olduklarÄ±nÄ± belirterek ÅŸöyle konuÅŸtu; “Sendikaya üye olmak gerekçesiyle iÅŸten atÄ±lan belediye iÅŸçileri olarak, sizlere destek için buradayÄ±z, direniÅŸi sahipleniyor ve selamlÄ±yoruz. JES sorunu sadece KÄ±zÄ±lcaköy’ün deÄŸil, bütün AydÄ±n’Ä±n sorunudur. Bütün AydÄ±n halkÄ± bu mücadeleyi sahiplenmelidir. Bütün AydÄ±n’da birleÅŸip, tek vücut olarak mücadele etmeliyiz.”

‘SERMAYENÄ°N DERDÄ° PARA’

EMEP AydÄ±n Ä°lçe Yönetimi’nden Hüseyin Saran, Türkiye’nin her yerinde bu sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olunduÄŸunu vurgulayarak; “JES’lerle tarÄ±m ölüyor. Topraklar günden güne kirleniyor, verimsizleÅŸiyor, köylüler köyünü terk ediyor. Åžehre göçen köylüler, iÅŸsiz kalÄ±yor, iÅŸsizlik sorunu artÄ±yor. BaÅŸta JES’lere yakÄ±n köylüler bütün AydÄ±n kanser oluyor. Köylünün, halkÄ±n, emekçinin, ezilenlerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketlerin umurunda deÄŸil. Sermayenin, patronlarÄ±n derdi sadece ve sadece para kazanmaktÄ±r. JES’leri kurarken köylüden izin dahi almazlar. Mücadeleniz çok deÄŸerli, bu mücadele daha da büyümeli. Sadece KÄ±zÄ±lcaköy’ün sorunu deÄŸil bu. Bütün AydÄ±n’Ä±n, bütün Türkiye’nin sorunu. Yetkililer sizi yumuÅŸatmaya çalÄ±ÅŸÄ±r ama aslÄ±nda JES’leri kuranlarÄ±n yanÄ±ndadÄ±rlar. Biz köylüler, emekçiler birleÅŸe birleÅŸe mücadeleyi büyüteceÄŸiz” dedi.

Åžirketlerin, köylüleri, santrallerin yararlÄ± olduÄŸu noktasÄ±nda kandÄ±rarak, köylülerin topraklarÄ±nÄ± çok yüksek fiyatlarla satÄ±n alarak köylere girdiklerini vurgulayan, eski EMEP Ä°lçe Yöneticisi Tekin Arslan ise ÅŸunlarÄ± ifade etti; “KöÅŸk/Yavuzköy’de öÄŸretmenlik yaparken jeotermalle tanÄ±ÅŸtÄ±m ben. Yavuzköy’de insanlarÄ±n baÄŸlarÄ±nÄ±, bahçelerini, miktarlarÄ± çok yüksek paralarla aldÄ±lar ve oralara jeotermal kuyularÄ± açtÄ±lar. Köyde koku baÅŸladÄ±, çürük yumurta kokusu… Sordum mühendis arkadaÅŸÄ±ma ve dedi ki: ‘JES’in atÄ±klarÄ±nÄ± kurallarÄ±na göre atmazlarsa, topraÄŸÄ± zehirler, havayÄ± ve suyu zehirler, koku yayar, aÄŸaçlarÄ± kurutur.’ JES’lerden sonra, sabahlarÄ± çürük yumurta kokusunu AydÄ±n Merkez’de alÄ±yoruz. Mücadeleyi büyütelim,JES kuyularÄ±nÄ± açtÄ±rmayalÄ±m. Bu hepimizin mücadelesi.”

Sendikaya üye olduÄŸu için iÅŸten çÄ±karÄ±lan bir baÅŸka belediye iÅŸçisi Okan Aslan, ‘’Öncelikle, direniÅŸinizin 15. gününü selamlÄ±yorum. Biz de 80 gündür direniÅŸimize devam ediyoruz. Biz direneceÄŸiz! ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi için, zehir solumamak için haklÄ± mücadelemize devam edeceÄŸiz. DireniÅŸin 15. günü ama 30. da olsa, 60. da olsa devam edin, direniÅŸinizi bÄ±rakmayÄ±n. ÇocuklarÄ±nÄ±zÄ±n geleceÄŸini zehir tacirlerine bÄ±rakmayÄ±n. Birlik olalÄ±m, beraber olalÄ±m. AydÄ±n halkÄ± da haklÄ± olduÄŸumuzu görecek ve destek verecek bu mücadeleye. Direne direne kazanacaÄŸÄ±z” dedi.

SÄ°YASÄ° PARTÄ°LER BU Ä°Åž HALLOLMADAN KIZILCAKÖYE’E GELMESÄ°N’

Direnen köylülerden Zehra Nine ise ziyarete gelenlere teÅŸekkür ederek ÅŸunlarÄ± söyledi; “Seçimden önce seçim için gelenler, bu iÅŸ hallolmadÄ±ktan sonra KÄ±zÄ±lcaköy’e gelmesinler! Bizler milletin efendisiyiz. Onlar bizi desteklemedikten sonra bizim partiyle iÅŸimiz yok. Ben torunlarÄ±ma bÄ±rakacaÄŸÄ±m dünyayÄ± temiz bÄ±rakmak istiyorum. Ne iÅŸi var jeotermalin burada? Ben tezekle Ä±sÄ±nmak istiyorum, zeytinyaÄŸÄ±mÄ± temiz yemek istiyorum, incirimi saÄŸlÄ±klÄ± yemek istiyorum. Ä°ncirim küflendi, zeytinlerim kuruyor! Ne yapayÄ±m ben böyle jeotermali? Bizi bu illetten kurtarsÄ±nlar, öyle gelsinler seçim zamanÄ±, baÅŸkanlar, milletvekilleri… Hani bizim belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±z, seçtiÄŸimiz… OnlarÄ± biz bugünlerimiz için seçtik’’ dedi.

Ne Validen ne de Belediye BaÅŸkanÄ±ndan olumlu bir geri dönüÅŸ alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen köylüler, “Yetkililere sesleniyoruz: Biz sÄ±cak su istemiyoruz, muz yetiÅŸtirmek istemiyoruz. Biz zaten çok güzel olan doÄŸamÄ±zda, doÄŸal yaÅŸamaya devam etmek istiyoruz. ÇocuklarÄ±mÄ±za temiz bir gelecek bÄ±rakmak istiyoruz” ÅŸeklinde tepki gösterdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 13:26

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