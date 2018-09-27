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Spor Toto SÃ¼per Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu
27 EylÃ¼l 2018 12:23
SÃ¼per Lig'de 7. hafta cuma gÃ¼nÃ¼ 20:00'de Galatasaray Erzurumspor maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± 28, 29, 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde oynanacak.
KarÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n programÄ±, maç detaylarÄ± ve sonuçlar ÅŸöyle:
28 Eylül Cuma
20.00 Galatasaray-BB Erzurumspor: Alper Ulusoy
29 Eylül Cumartesi
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor: Arda KardeÅŸler
16.00 Trabzonspor-KasÄ±mpaÅŸa:Ali PalabÄ±yÄ±k
19.00 BeÅŸiktaÅŸ-Kayserispor: YaÅŸar Kemal UÄŸurlu
30 Eylül Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Cüneyt ÇakÄ±r
1 Ekim Pazartesi
20.00 Ankaragücü-Antalyaspor: Tugay Kaan NumanoÄŸlu
20.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Evkur Yeni Malatyaspor: FÄ±rat AydÄ±nus (SPOR SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 12:27
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