Dersim Mazgirtâ€™te orman yangÄ±nÄ±

Dersimâ€™in Mazgirt ilÃ§esi Kale KÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda askeri operasyon sonucu orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. (FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

Dersim’in Mazgirt ilçesi Kale Köyü yakÄ±nlarÄ±nda bölgede dün düzenlenen askeri operasyon sonucu orman yangÄ±nÄ± çÄ±ktÄ±. YerleÅŸim yerinin yakÄ±nlarÄ±na kadar gelen yangÄ±n köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle gece kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen bugün yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

YangÄ±na iliÅŸkin bilgi veren Ä°l Genel Meclisi Üyesi Pakize AydÄ±n, “Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin gece müdahale ederek kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± yangÄ±n sabah saatlerinde tekrar baÅŸladÄ±. YangÄ±n ÅŸuan için küçük bir bölgede etkili. Köyün 200 metre yakÄ±nÄ±nda meydana geliyor yangÄ±n ve hiçbir uyarÄ± dahi yapÄ±lmÄ±yor. Köyde yaÅŸayan babam iÅŸitme cihazÄ± kullanÄ±yor ve biz 7 saat sonra ulaÅŸabildik kendisine” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 13:05

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