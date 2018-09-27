YSK'dan CHP'nin 24 Haziran itirazÄ±na yanÄ±t: MÃ¼kerrerlik bulunmadÄ±

YSK, CHP'nin 24 Haziran seÃ§imlerinde mÃ¼kerrer oy kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± karara baÄŸladÄ±.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde mükerrer oy kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. YapÄ±lan incelemeler sonucunda mükerrerlik bulunmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

YSK, CHP'nin 24 Haziran seçimlerine iliÅŸkin iddiasÄ±nÄ± karara baÄŸladÄ±.

YapÄ±lan açÄ±klamada, "Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi tarafÄ±ndan mükerrer seçmen olduÄŸu iddia edilen kiÅŸilerle ilgili liste sunularak inceleme yapÄ±lmasÄ± istenilmiÅŸtir. YapÄ±lan incelemeler sonucunda, iddia edildiÄŸi gibi bir mükerrerlik bulunmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸ ve bu tespit belgeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisiyle de paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

Habertürk'ün aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre, açÄ±klamada ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"Her ne kadar rapor, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimince kamuoyuyla resmen paylaÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸ ise de; parti meclisince görüÅŸülen rapor içeriÄŸi kamuoyuna yansÄ±mÄ±ÅŸ, basÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve mükerrer seçmen olduÄŸu algÄ±sÄ± oluÅŸmuÅŸtur. Bu algÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için, daha önce de defaatle vurgulandÄ±ÄŸÄ± gibi seçmen kütüÄŸünde mükerrer kayÄ±t bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir kez daha kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmasÄ± ihtiyacÄ± doÄŸmuÅŸtur." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 12:11

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