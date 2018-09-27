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FotoÄŸraf: DHA
EskiÅŸehir'de IÅžÄ°D operasyonu: 5 gÃ¶zaltÄ±
27 EylÃ¼l 2018 11:21
EskiÅŸehir'de IÅžÄ°D'e yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
EskiÅŸehir'de IÅžÄ°D'e yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele (TEM), Ä°stihbarat ve Özel Harekat ÅŸubesi ekipleri bu sabah terör örgütü IÅžÄ°D'e yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde daha önce belirlenen evlere yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, IÅžÄ°D'li olduklarÄ± öne sürülen 5 kiÅŸi yakalandÄ±.
GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler, sorgulanmak üzere TEM Åžubesi'ne götürüldü. (EskiÅŸehir/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 11:24
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