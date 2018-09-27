Kendisine saldÄ±ran ayÄ±ya yumruk attÄ±, kurtuldu

Karamustafa YaylasÄ±'nda Ã¶nceki gÃ¼nÂ kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlarÄ±nÄ± otlatan Ã§oban Vehbi Boz, kendisine saldÄ±ran ayÄ±ya yumruk atarak kurtuldu.

GümüÅŸhane'nin Karamustafa YaylasÄ±'nda hayvan otlatan çoban Vehbi Boz (43) ayÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. BoÄŸuÅŸtuÄŸu ayÄ±ya yumruk atan Boz, çoban köpeklerinin de yardÄ±mÄ±yla yaralÄ± olarak kurtuldu.

Karamustafa YaylasÄ±'nda önceki gün küçükbaÅŸ hayvanlarÄ±nÄ± otlatan çoban Vehbi Boz, ormana giren sürüyü çÄ±karmak isterken arkasÄ±ndan yaklaÅŸan ayÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Yere düÅŸen Boz, ayaÄŸa kalkÄ±p kendisine saldÄ±ran ayÄ±ya yumruk attÄ±. AyÄ± ile boÄŸuÅŸan Boz, Ä±slÄ±k çalarak çoban köpeklerini çaÄŸÄ±rdÄ±. Köpeklerin saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ayÄ±, ormana kaçtÄ±.

KarÄ±n bölgesi ve kollarÄ±ndan yaralanan Vehbi Boz, telefonla aradÄ±ÄŸÄ± orman bekçisinden yardÄ±m istedi. Bekçinin yönlendirmesi ile bölgeye sevk edilen ambulansla Vehbi Boz, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edilen Boz, Trabzon’un Tonya ilçesi KaraaÄŸaçlÄ± Mahallesi'ndeki evine döndü.

OlayÄ± anlatan Vehbi Boz, "Bana vurdu ve yere düÅŸürdü. O anda bir ÅŸok geçirdim, ayaÄŸa kalktÄ±ÄŸÄ±m ben de ayÄ±ya yumruk attÄ±m. BoÄŸuÅŸurken Ä±slÄ±k çaldÄ±m, köpeklerim geldi. Onlar ayÄ±ya saldÄ±rÄ±nca hayatÄ±m kurtuldu. Sonra telefonla yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundum. Gelip beni ambulansla aldÄ±lar. Åžu anda saÄŸlÄ±ÄŸÄ±m yerinde" dedi. (Trabzon/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 10:41

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