YaÅŸatma Ã§abamÄ±za ceza verilmek isteniyor

Cizreâ€™de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± sÃ¼rerken, bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k hizmeti sunmak iÃ§in giden ve haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan hekimler yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor.

Halis Yerlikaya

TTB MK Üyesi

Cizre’de saÄŸlÄ±k gereksinimi olan insanlara saÄŸlÄ±k koridorunun açÄ±lmasÄ± için yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yani mesleki sorumluluklarÄ±mÄ±zÄ± yerine getirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için yargÄ±lanmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±mÄ±z davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± 28 Eylül 2018’de (yarÄ±n) Mardin 3. AÄŸÄ±r ceza mahkemesinde görülecek.

Ocak 2016 da ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre ilçesinden yazÄ±lÄ± ve görsel basÄ±na yansÄ±yan ve sosyal medyada günlerce duyurusu yapÄ±lan sivil insanlarÄ±n bodrum diye tarif edilen mekanlarda uzun süredir masur kaldÄ±klarÄ±, içlerinde yaralÄ±larÄ±n bulunduÄŸu ve bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu yönünde bilgiler ulaÅŸÄ±yordu. Yine aynÄ± dönemde bu yaralÄ±lara güvenlik gerekçesi ile ambulans ve saÄŸlÄ±k personelinin ulaÅŸ(a)madÄ±ÄŸÄ±/ulaÅŸtÄ±rÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyordu. Özetle bazÄ± insanlarÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetine acilen ihtiyacÄ± olduÄŸu ve bu insanlara güvenlik vb. çeÅŸitli gerekçelerle saÄŸlÄ±k hizmetinin götürülemediÄŸi, bu insanlarÄ±n hastanelere naklinin gerçekleÅŸtirilmediÄŸi çeÅŸitli kanallardan çok yönlü olarak ifade ediliyordu.

Bizler yaÅŸamdan yana olan bir mesleÄŸin mensuplarÄ± olarak yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n en kutsal hak olduÄŸuna inanÄ±yoruz. Hiç bir ÅŸeyin insan yaÅŸamÄ±ndan daha kÄ±ymetli olmadÄ±ÄŸÄ±na biliyoruz. MesleÄŸimizin kiymetinin yaÅŸatma çabasÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. Bu nedenle savaÅŸ veya çatÄ±ÅŸma alanlarÄ±nda dahi bizlere ihtiyaç duyan herkese, her yerde gerekli saÄŸlÄ±k bakÄ±mÄ±nÄ± sunma sorumluluÄŸumuz her durumda var olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z.

FotoÄŸraf: MA

Bizler yaÅŸatmaya adanmÄ±ÅŸ bir mesleÄŸin mensuplarÄ± olarak mesleÄŸi pratiÄŸimizde içinde yaÅŸam için gecemizi gündüzümüze katÄ±p çabalarken, her biri bu ülkenin vatandaÅŸÄ± olan insanlarÄ±n yardÄ±m çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kayÄ±tsÄ±z kalmamÄ±z mümkün deÄŸildi. Ä°ÅŸte bizleri saÄŸlÄ±k koridorunun açÄ±lmasÄ± için harekete geçiren de tam da bu saÄŸlÄ±kçÄ± sorumluluÄŸumuz ve yaÅŸatmak için içtiÄŸimiz anttÄ±. Çünkü bizler insanlarÄ±n din, dil, Ä±rk, cinsiyet, etnik yapÄ± ve siyasi görüÅŸüne bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k hakkÄ±na sahip olmasÄ± gerektiÄŸine, saÄŸlÄ±kçÄ±ya gereksinimi olduÄŸunda bu eriÅŸimin mümkün olan en kÄ±sa sürede saÄŸlanmasÄ± gerekliliÄŸine inanÄ±yoruz. Çünkü tÄ±pta hasta ve saÄŸlÄ±klÄ± insan vardÄ±r, düÅŸman, terörist, polis, asker veya sivil gibi kavramlar tÄ±bba ait terimler deÄŸildir ve saÄŸlÄ±k bu terimler üzerinden tanÄ±mlanmamalÄ±dÄ±r/tanÄ±mlanamaz.

UluslararasÄ± insancÄ±l hukukta da çatÄ±ÅŸma ve savaÅŸ anlarÄ±nda da saÄŸlÄ±kçÄ±lara sorumluluk yüklemiÅŸtir. Cenevre sözleÅŸmeleri ve ek protokolleri gereÄŸi de saÄŸlÄ±kçÄ±larÄ±n savaÅŸ alanlarÄ±nda, siviller ile savaÅŸma yeteneÄŸini kaybetmiÅŸ savaÅŸçÄ±lara saÄŸlÄ±k bakÄ±m ve yardÄ±mÄ± yapma sorumluluÄŸu vardÄ±r. Bu sorumluluk nedeniyle saÄŸlÄ±kçÄ±larÄ±n çatÄ±ÅŸma ve savaÅŸ alanlarÄ±na girme hakkÄ± bulunmaktadÄ±r. Bu çerçevede, dokunulmaz saÄŸlÄ±k sembolleri vardÄ±r.

Bizler hekimiz/SaÄŸlÄ±kçÄ±yÄ±z. Bizlere gereksinimi olan herkesi yaralÄ± kim olursa olsun hastaneye yetiÅŸtirmek için her türlü çabayÄ± göstermemiz mesleki etik kurallarÄ±mÄ±z gereÄŸidir. Kim olursa olsun, suçlarÄ± ne olursa olsun, öncelikle bu insanlarÄ±n tedavi olma hakkÄ±nÄ± savunmak görevimizdir. Önce tedavi ederiz, sonra yargÄ±ya gider varsa bir suçu cezasÄ±nÄ± bu biçimde almasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±rÄ±z.

Ä°ÅŸte saydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tüm bu gerekçelerle yargÄ±lanmakta olduÄŸum TTB ve SES yöneticisi/aktivist arkadaÅŸlarÄ±mla birlikte o dönem saÄŸlÄ±k hizmetlerine acilen ihtiyacÄ± olanlara saÄŸlÄ±k koridorunun açÄ±lmasÄ±, yaÅŸam koridorunun oluÅŸmasÄ± için Cizre’ye doÄŸru yola çÄ±ktÄ±k. Yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda isimlerimiz ile birlikte uzmanlÄ±k alanlarÄ±mÄ±zÄ±, mesleklerimizi, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hastaneleri belirten bir duyuru ile ilgili yerlere; hekim milletvekilleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na, TTB ve SES örgütlerine bildirerek bir saÄŸlÄ±k koridorunun açÄ±lmasÄ± durumunda ambulans ile birlikte acil saÄŸlÄ±k gereksinimi bulunan yaralÄ±larÄ± hastanelere taÅŸÄ±yabileceÄŸimizi ifade ettik. Cizre’de tedavi edici ve acil saÄŸlÄ±k hizmetleri verilemez, saÄŸlÄ±k hizmeti sunan merkezler ile saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± görevlerini yapamaz olduÄŸu bir ortamda gönüllü olduÄŸumuzu, amacÄ±mÄ±zÄ± sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kamuoyuna açÄ±k bir biçimde ifade etmemize raÄŸmen tüm çabalarÄ±mÄ±z ne yazÄ±k ki sonuçsuz kaldÄ±. IsrarlÄ± giriÅŸimlerimiz engellendiÄŸi ve saÄŸlÄ±k koridoru oluÅŸturulamadÄ±ÄŸÄ± için yaralÄ±larÄ±n bodrum diye tarif edilen mekanlardan çÄ±karÄ±lmadÄ±. Sonuç itibariyle günlerce yardÄ±m çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ± duymazdan gelinen yaralÄ±lar hayatta tutunmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bodrum katÄ±ndan yanmÄ±ÅŸ kemikleri çÄ±karÄ±ldÄ±. Bir hekim olarak Metastatik (yayÄ±lmÄ±ÅŸ) kanser hastasÄ±nÄ±n ömrünü bazen sadece 2-3 ay

uzatmak için kimi tedavileri (kemoterapi vb) gecemizi gündüze katarak uygulamaktayÄ±z. Zorlu eÄŸitim süreçleri ve meslek yaÅŸamÄ±mÄ±z boyunca çok özverili bir ÅŸekilde mesleÄŸimin gereÄŸini, gereksinim olan her yerde saÄŸlÄ±k hizmetini sunmaya çabalarÄ±z. Ä°çlerinde saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da olduÄŸu birçok sivil ölümler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir ortamda aÄŸÄ±r yaralÄ± olanlarÄ±n yardÄ±m çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ±na cevap olmak için yola çÄ±kmamÄ±z bu çabalarÄ±n devamÄ± niteliÄŸindedir. Ä°snat edilen suçlarÄ± kabul etmemiz mümkün deÄŸildir. Talimat aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z biri varsa bu Hipokrat, üyesi olduÄŸumuz bir örgüt varsa yönetici olmaktan onur duyduÄŸum TTB ve SES örgütleridir.

Sonuç olarak yaÅŸatmak için yola çÄ±ktÄ±k, bu çabamÄ±z ile onur duyulmalÄ± ve bu çabaya ceza deÄŸil ödül talep edilmeli(ydi).

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 11:12

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