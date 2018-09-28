SÃ¼per Lig'de 7. hafta: Galatasaray, BB Erzurumspor'u yendi

SÃ¼per Lig'de 7. haftanÄ±n ilk maÃ§Ä±nda Galatasaray, henÃ¼z galibiyeti olmayan BB Erzurumspor'u tek golle yendi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasÄ±nda sahasÄ±nda BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor'u 74. dakikada Maicon'un attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 maÄŸlup etti. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar böylece puanÄ±nÄ± 15'e çÄ±kardÄ± ve maç fazlasÄ±yla liderliÄŸe yükseldi. Galatasaray formasÄ±nÄ± ilk kez giyen Ömer Bayram, golde asisti yapan isimdi.

Ligde 6. haftada deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 yenilen Galatasaray, bu galibiyetle Åžampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim ÇarÅŸamba günü Portekiz'in Porto takÄ±mÄ±yla yapacaÄŸÄ± maç öncesi moral buldu.

Süper Lig'in yeni takÄ±mÄ± BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet hasreti ise devam ediyor. 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi aldÄ±ktan sonra Teknik Direktör Mehmet AltÄ±parmak'la yollarÄ± ayÄ±ran Erzurumspor, ligin son sÄ±rasÄ±nda yer alÄ±yor.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasÄ±nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± son 23 mücadelede maÄŸlubiyet yaÅŸamadÄ±. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'ya karÅŸÄ± yaÅŸayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, daha sonra Türk Telekom StadÄ±'nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± müsabakalarda rakiplerine boyun eÄŸmedi.

Galatasaray, evindeki son 23 lig maçÄ±nÄ±n 22'sini kazanÄ±rken, birinden beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.

HAFTANIN PROGRAMI

CUMARTESÄ°

16.00 Alanyaspor-Akhisarspor

16.00 Trabzonspor-KasÄ±mpaÅŸa

19.00 BeÅŸiktaÅŸ-Kayserispor

PAZAR

13.30 Sivasspor-Bursaspor

16.00 Göztepe-Akhisarspor

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

PAZARTESÄ°

20.00 Ankaragücü-Antalyaspor

20.00 BaÅŸakÅŸehir-Yeni Malatyaspor. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 00:06

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