Galatasaray - BB Erzurumspor maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta?

Evinde seri yakalayan Galatasaray, Spor Toto SÃ¼per Lig'de henÃ¼z galibiyetle tanÄ±ÅŸamayan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'u aÄŸÄ±rlayacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Türk Telekom StadÄ±'nda yapÄ±lacak maç saat 20.00'de baÅŸlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 yenilgi alan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, topladÄ±ÄŸÄ± 12 puanla lider Medipol BaÅŸakÅŸehir'in 1 puan ardÄ±ndan averajla ikinci sÄ±rada bulunuyor.

Ligde 6. haftada deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 yenilen Galatasaray, sahasÄ±ndaki müsabakayÄ± kazanarak hem bu maÄŸlubiyeti taraftarÄ±na unutturmak hem de UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim ÇarÅŸamba günü Portekiz'in Porto takÄ±mÄ±yla yapacaÄŸÄ± maç öncesi moral bulmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takÄ±mÄ± BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor ise henüz galibiyetle tanÄ±ÅŸamadÄ±. 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi yaÅŸayarak son sÄ±rada bulunan Erzurum temsilcisinde, Galatasaray maçÄ± öncesinde teknik direktör Mehmet AltÄ±parmak ile yollar ayrÄ±ldÄ±.

BELHANDA CEZALI

Galatasaray'da FaslÄ± futbolcu Younes Belhanda, cezasÄ± nedeniyle BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor müsabakasÄ±nda forma giyemeyecek.

Ligin 4. haftasÄ±ndaki Trabzonspor mücadelesinde kÄ±rmÄ±zÄ± kart gören ve Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiÄŸi Belhanda, yarÄ±nki karÅŸÄ±laÅŸmada da sahadaki yerini alamayacak.

Belhanda'nÄ±n 3 maçlÄ±k cezasÄ± BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor maçÄ±yla tamamlanmÄ±ÅŸ olacak.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Selçuk Ä°nan'Ä±n BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor karÅŸÄ±sÄ±nda forma giymesi beklenmiyor.

AyrÄ±ca 2 maç men cezasÄ± bulunan yardÄ±mcÄ± antrenör Hasan ÅžaÅŸ'Ä±n ise cezasÄ± sona erdi. Hasan ÅžaÅŸ, yarÄ±nki mücadelede kulübede bulunabilecek.

SAHASINDA YENÄ°LMÄ°YOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasÄ±nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± son 22 mücadelede maÄŸlubiyet yaÅŸamadÄ±.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'ya karÅŸÄ± yaÅŸayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, daha sonra Türk Telekom StadÄ±'nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± müsabakalarda rakiplerine boyun eÄŸmedi.

Galatasaray, evindeki son 22 lig maçÄ±nÄ±n 21'ini kazanÄ±rken, birinden beraberlikle ayrÄ±ldÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 10:31

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