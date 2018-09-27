Marmara'da sÄ±caklÄ±k artÄ±yor

FotoÄŸraf: Pixabay

Marmara'da sÄ±caklÄ±k artÄ±yor

    • 27 EylÃ¼l 2018 09:39

    Marmara BÃ¶lgesi'nde hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 3 ila 5 derece artmasÄ± bekleniyor.

    Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalÄ± ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Bölge sabah saatlerinde saatlerinde saÄŸanak etkisi altÄ±nda olacak.

    SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n 3 ila 5 derece artmasÄ± beklenen bölgede, sabah saatlerinde Ä°stanbul, Kocaeli ile TekirdaÄŸ ve KÄ±rklareli'nin doÄŸu ilçelerinde hafif saÄŸanaÄŸÄ±n etkili olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

    Kuzey ve KuzeydoÄŸu yönlerden esecek rüzgar nedeniyle yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± isteniyor. (AA)

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 09:48
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