Marmara'da sÄ±caklÄ±k artÄ±yor

Marmara BÃ¶lgesi'nde hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 3 ila 5 derece artmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalÄ± ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Bölge sabah saatlerinde saatlerinde saÄŸanak etkisi altÄ±nda olacak.

SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n 3 ila 5 derece artmasÄ± beklenen bölgede, sabah saatlerinde Ä°stanbul, Kocaeli ile TekirdaÄŸ ve KÄ±rklareli'nin doÄŸu ilçelerinde hafif saÄŸanaÄŸÄ±n etkili olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Kuzey ve KuzeydoÄŸu yönlerden esecek rüzgar nedeniyle yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± isteniyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 09:48

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