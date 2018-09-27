Bedelli askerliÄŸe baÅŸvuran yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ sayÄ±sÄ± 557 bin 102 olarak aÃ§Ä±klandÄ±

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, bedelli askerlikte 3'Ã¼ncÃ¼ celp dÃ¶nemine iliÅŸkin bilgileri aÃ§Ä±kladÄ±.

Bedelli askerlik hizmeti için baÅŸvuran yükümlü sayÄ±sÄ±nÄ±n 557 bin 102, baÅŸvurusunu tamamlayan yükümlü sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 215 bin 970 olduÄŸu bildirildi.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, 3'üncü celp döneminde silah altÄ±na alÄ±nacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihlerinin "e-Devlet"ten yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 09:42

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