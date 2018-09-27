Euro 2024'Ã¼n ev sahibi belli oluyor

2024 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'na ev sahipliÄŸi yapacak (EURO 2024) Ã¼lke bugÃ¼n belli oluyor.

Türkiye'nin ve Almanya'nÄ±n ev sahipliÄŸi yapmak için aday olduÄŸu EURO 2024'ün hangi ülkede düzenleneceÄŸi belli oluyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ÅŸampiyonaya ev sahipliÄŸi yapabilmek için yarÄ±ÅŸan Türkiye ile Almanya'nÄ±n temsilcileri, bugün Ä°sviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenecek toplantÄ±da sunumlar gerçekleÅŸtirecek.

Tören öncesinde iki aday ülkenin temsilcileri, UEFA yönetim kurulu üyelerinin huzurunda saat 14.00'ten itibaren tanÄ±tÄ±m videolarÄ± ve soru-cevap bölümünün de yer aldÄ±ÄŸÄ± sunumlarÄ±na baÅŸlayacak.

Türkiye adÄ±na sunumlarÄ±, TFF BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören'in yanÄ± sÄ±ra, TFF baÅŸkan vekilleri Servet YardÄ±mcÄ± ve Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyesi Cengiz ZülfikaroÄŸlu, genel sekreter Kadir KardaÅŸ, Fenerbahçe Kulübü BaÅŸkanÄ± Ali Koç, Türkiye'nin adaylÄ±k elçisi Ampute Milli TakÄ±mÄ± oyuncusu BarÄ±ÅŸ Telli ile BeÅŸiktaÅŸ KadÄ±n Futbol TakÄ±mÄ± oyuncusu Jessica O'Rourke ÇarmÄ±klÄ± yapacak.

BasÄ±n mensuplarÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸtirilecek bu oturumlarÄ±n ardÄ±ndan UEFA yönetim kurulu, yapacaÄŸÄ± deÄŸerlendirme sonrasÄ±nda TSÄ° 15.45'te düzenlenecek törenle EURO 2024'e ev sahipliÄŸi yapacak ülkeyi açÄ±klayacak.

Görsel: AA

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 09:35

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