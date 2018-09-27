Defalarca bÄ±Ã§aklanan genÃ§ kadÄ±n aÄŸÄ±r yaralandÄ±

Adana'da bir binada bÄ±Ã§aklanan 24 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n, aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Adana'da bir binanÄ±n 8'inci katÄ±ndaki dairede kimliÄŸi öÄŸrenilemeyen kiÅŸi ya da kiÅŸilerce defalarca bÄ±çaklanan 24 yaÅŸÄ±ndaki Canan Canpolat, aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Genç kadÄ±nÄ± hastaneye götüren 2 kiÅŸi olayla ilgili gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olay gece saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda Adana'nÄ±n Seyhan ilçesine baÄŸlÄ± Ä°smetpaÅŸa Mahallesi'nde yaÅŸandÄ±. 24 yaÅŸÄ±ndaki Canan Canpolat, TOKÄ° KonutlarÄ±’nda bulunan bir bananÄ±n sekizinci katÄ±ndaki evde, kimliÄŸi öÄŸrenilmeyen kiÅŸi veya kiÅŸilerce sÄ±rtÄ±ndan, kollarÄ±ndan ve göÄŸüs kÄ±smÄ±ndan defalarca bÄ±çaklandÄ±.

AÄŸÄ±r yaralanan Canpolat, bu sÄ±rada evde bulunduÄŸu öne sürülen Erhan A. ve ismi öÄŸrenilemeyen diÄŸer bir kiÅŸi tarafÄ±ndan özel araçla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. AÅŸÄ±rÄ± kan kaybeden ve ameliyata alÄ±nan Canpolat'Ä±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirtildi.

Canpolat'Ä± hastaneye getiren E.A. ve yanÄ±ndaki kiÅŸiyi gözaltÄ±na alan polisler, olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± evde incelenmelerde bulundu.

Olaya dair soruÅŸturmayÄ± çok yönlü olarak sürdürülüyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 09:13

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