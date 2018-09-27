Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: CHP'nin adayÄ± tÃ¼m beldenin belediye baÅŸkanÄ± olacak

HÃ¼rriyet yazarÄ± Abdulkadir Selvi, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun yerel seÃ§imlerdeki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktardÄ±.

Abdulkadir Selvi, "KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu affa kapÄ±yÄ± araladÄ± mÄ±, yerel seçimde ittifak yapacak mÄ±?" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nda KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile görüÅŸmesinde geçenleri aktardÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun söze, "Seçim meydanlarÄ±nda idamdan söz ettiler ama seçimden sonra af teklifi verdiler. Bu ironiye dikkat çekmek istedim" diye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Selvi, "Elini çok açÄ±k etmedi ama af konusuna kapÄ±yÄ± da kapatmadÄ±" ifadesini kullandÄ±.

24 Haziran seçimlerinde olduÄŸu gibi yerel seçimlerde de ittifak yapÄ±lmasÄ± konusuna deÄŸinen CHP lideri ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Zaten yasal olarak ittifak mümkün deÄŸil. Biz ittifakÄ± milletle yapacaÄŸÄ±z. AKP’ye, MHP’ye, Ä°YÄ° Parti’ye ya da diÄŸer partilere oy veren vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla ittifak yapacaÄŸÄ±z. Biz tabanda doÄŸal ittifak yapacaÄŸÄ±z. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z CHP adayÄ±nÄ± görünce siyasi tercihini bir kenara bÄ±rakacak. Çünkü bilecek ki CHP’nin adayÄ± seçildiÄŸi an itibariyle tüm beldenin belediye baÅŸkanÄ± olacak, yandaÅŸlÄ±k yapmayacak, kendisine oy versin vermesin beldenin, kentin tüm sakinleri için eÅŸit olarak hizmet üretecek. Ve gönül rahatlÄ±ÄŸÄ±yla CHP’nin adayÄ±na oy verecek. Özetle biz ittifakÄ±, iÅŸbirliÄŸini bizzat seçmenlerimizin, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gönlünde yapacaÄŸÄ±z. AdaylarÄ±mÄ±z tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy alabilecek nitelikte olacak.”

AF TARTIÅžMASI

MHP’nin Meclis’e sunduÄŸu af teklifini deÄŸerlendiren Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Hukukçulardan oluÅŸan bir ekip teklife bakÄ±yor. Bizim asÄ±l merak ettiÄŸimiz AK Parti’nin nasÄ±l baktÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. AKP’nin ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ben de merak ediyorum. MHP’nin teklifine bakar, inceleriz. Ancak biz gazetecilerin, milletvekillerinin, STK temsilcilerinin hapiste olduÄŸu bir Türkiye istemiyoruz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 08:03

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