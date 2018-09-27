KadÄ±kÃ¶y'de yaÄŸmurun ardÄ±ndan yol Ã§Ã¶ktÃ¼

Ä°stanbul'un KadÄ±kÃ¶y ilÃ§esindeki yolda ÅŸiddetli yaÄŸan yaÄŸmurun ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k iki metrekarelik alanda Ã§Ã¶kme meydana geldi.

KadÄ±kÃ¶y'de ÅŸiddetli yaÄŸmurun ardÄ±ndan yolda Ã§Ã¶kme meydana geldi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin zor anlar yaÅŸamasÄ±na neden olan Ã§Ã¶kmeye karÅŸÄ± bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ã¼Ã§gen reflektÃ¶r ile Ã¶nlem almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Â

MerdivenkÃ¶y Åžair ArÅŸi Ã‡addesi'nde daha Ã¶nce yapÄ±lan alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kapatÄ±lan yolda Ã§Ã¶kme oluÅŸtu. YaklaÅŸÄ±k iki metrekarelik alanda meydana gelen Ã§Ã¶kme nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere zor anlar yaÅŸattÄ±. AraÃ§ trafiÄŸinin yoÄŸun olduÄŸu GÃ¶ztepe-KadÄ±kÃ¶y-Ã‡amlÄ±ca sapaÄŸÄ±nda yaÅŸanan Ã§Ã¶kmenin ardÄ±ndan bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§gen reflektÃ¶rle Ã¶nlem almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ± Caddeden geÃ§en araÃ§lar ise meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼ÄŸÃ¼n etrafÄ±ndan geÃ§erek yollarÄ±na devam ettiler. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 07:54

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