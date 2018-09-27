BazÄ± Ä°DO ve BUDO seferleri iptal edildi

Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼slerinin (Ä°DO) ve Bursa Deniz OtobÃ¼sleri(BUDO), seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.

Ä°stanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri, Marmara Denizi'ndeki olulmsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti. Ä°DO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.45 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ±, 07.50 KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-YenikapÄ±-KadÄ±köy seferleri yapÄ±lamayacak.

BUDO'nun iptal ettiÄŸi seferleri ise ÅŸöyle; 07.00, 09.00 ve11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30, 10.30 ve 12.30 saatlerindeki Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri ve 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (Ä°hlas) ve 09.30 Armutlu(Ä°hlas)-Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapÄ±lamayacak. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 07:47

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