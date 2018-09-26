ODTÜ Kuzey Kıbrıs öğrencileri yemekhane zammını boykot etti

ODTÜ Kuzey Kıbrıs öğrencileri, yemek fiyatlarına yapılan yüzde 77 zamma karşı boykot örgütledi.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencileri, yemek fiyatlarına yapılan yüzde 77 zammakarşı bir araya geldi. Yapılan fahiş zamma karşı yemekhaneyi ve pastaneyi boykot eden öğrenciler, yönetimin zamla ilgili yapılan ihaleyi gerekçe göstermesine tepki gösterdi. İhalenin nasıl gerçekleştiğinin açıklamasını isteyen öğrenciler, fiyatların öğrencilerin de içinde bulunduğu bir komisyon tarafından belirlenmesini talep ediyor.

ÖĞRENCİLER YEMEKLERİNİ DAYANIŞMA İLE HAZIRLADI

Dayanışma ile yaptıkları yemekleri satışa çıkartarak kazanılan parayı kampus içerinde barınan hayvanların veteriner ve beslenme masraflarına bağışlayan öğrenciler, hazırladıkları "Müşteri değil öğrenciyiz", "I $ ODTÜ’’ dövizleri ile zamları protesto etti. Gün boyu devam eden oturma eyleminde şarkılar, türküler söylendi. Öğrenciler boykotun sonunda eylemlerin her gün devam edeceğini söylediler.

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ

Fotoğraf: Evrensel

Yemekhane ihalesine kaç şirketin katıldığı, ihalenin nasıl gerçekleştiği, uygulanan fiyat politikasının ne olduğu gibi bilgilerin açıklanmasını isteyen öğrenciler "Yemekhane fiyatları yeniden belirlensin. Yemekhane fiyatları öğrencilerin de içinde bulunduğu bir komisyon tarafından incelensin ve öğrencilerin onay verdiği oranda zam yapılsın. Yemek için verilen sübvansiyon geri getirilsin" taleplerini dile getirdi. (Güzelyurt/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Eylül 2018 21:35

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