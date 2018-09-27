AmatÃ¶r ligde Ã§Ä±kan kavgada gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kaybetti, iÅŸ bulamaz hale geldi

KÃ¼Ã§Ã¼kkÃ¶ysporlu Kaleci EyÃ¼p Erkan, maÃ§ sonunda Ã§Ä±kan olaylarda darp edildi, kalÄ±cÄ± gÃ¶rme bozukluÄŸu nedeniyle futbol yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ±n son bulduÄŸunu aktardÄ±.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

GeçtiÄŸimiz yÄ±l Ä°stanbul Maltepe’de bulunan BaÅŸÄ±büyük StandÄ±nda, Süper Amatör Lig 4. Grup maçÄ±nda KüçükyalÄ± Yelkenspor ile karÅŸÄ±laÅŸan Küçükköyspor’a maç sonunda çÄ±kan olaylarda Küçükköysporlu Kaleci Eyüp Erkan darp edildi. Bugün gözünden 4. ameliyatÄ±nÄ± olacak olan Erkan, kalÄ±cÄ± görme bozukluÄŸu nedeniyle futbol yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ±n son bulduÄŸunu aktardÄ±. ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerinden de ‘performansÄ± düÅŸük’ diye iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Erkan, “Benim gözümü nasÄ±l getirecekler? Benim hayatÄ±mÄ± söndürdüler” dedi.

KüçükyalÄ± Yelken ve Küçükköyspor maçÄ± bitiminde çÄ±kan kavgada gözüne tekme darbesi alan 22 yaÅŸÄ±ndaki Küçükköyspor Kalecisi Eyüp Erkan’Ä±n kalÄ±cÄ± görme bozukluÄŸu nedeniyle futbol yaÅŸantÄ±sÄ± sona erdi. Bugün gözünden 4. ameliyatÄ±nÄ± olan Erkan, gazetemize yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

‘GÜVENLÄ°K Ä°ÇÄ°N SADECE 2 POLÄ°S VARDI’

Erkan o güne dair ÅŸunlarÄ± söyledi: “Biz o gün lig maçÄ±na gitmiÅŸtik. Maç bitti, zaten ben o maçta oynamamÄ±ÅŸtÄ±m, yedektim. O gün maç sÄ±rasÄ±nda karÅŸÄ± tarafÄ±n futbolcularÄ± arasÄ±nda ufak tefek tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±. Maç sonrasÄ± soyunma odasÄ±na gittiÄŸimiz sÄ±rada KüçükyalÄ± Yelkenspor kulübünün, ismini bilmediÄŸim kalecisi sol gözüme yumrukla vurdu. YumruÄŸun etkisiyle yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±m. Yerde de beni tekmelediler, o arada bizim yöneticimiz kendini benim üstüme attÄ±. Beni korumak için o da kalbine darbe yedi. Rakip takÄ±mÄ±n kalecisiyle birlikte takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ve seyirciler de beni tekmelediler.” Erkan, maç sÄ±rasÄ±nda sadece 2 polisin bulunmasÄ±nÄ±n da yetersiz olduÄŸuna dikkat çekti.

SOL GÖZDE YÜZDE 100 GÖRME KAYBI

Gözüne aldÄ±ÄŸÄ± darbeden sonra BeyoÄŸlu Göz EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Erkan, “Sol gözüme aldÄ±ÄŸÄ±m darbe nedeniyle retina yÄ±rtÄ±lmasÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kalÄ±cÄ± hasar oluÅŸtuÄŸu söylendi. Gözümün içindeki yÄ±rtÄ±klar devam ediyor. Bugün 4’ncü ameliyatÄ±mÄ± olacaÄŸÄ±m. Sol gözüm tamamiyle görmüyor. KulaÄŸÄ±mda da iÅŸitme kaybÄ± var. Tekmeden olabilir; çünkü baÅŸÄ±ma, boynuma, sÄ±rtÄ±ma, karnÄ±ma bayaÄŸÄ± tekme darbesi yedim. KBB psikiyatri ve göz heyetine de gireceÄŸim. Sol kulaÄŸÄ±m ve sol gözüm için heyet raporu tekrar verilecek” dedi.

‘AÄ°LEM PERÄ°ÅžAN OLDU’

OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tarihte 21 yaÅŸÄ±nda olan Erkan, kalÄ±cÄ± görme bozukluÄŸu nedeniyle futbol yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini belirterek, “Gözlerdeki bozukluk nedeniyle sürekli tedaviye gidiyordum. Bu sebeple çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÅŸ yerinden de iÅŸe gidemediÄŸim gerekçesiyle iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±m. Futboldan ümidim vardÄ±, böyle olunca futbol hayatÄ±m da bitti. Åžu an çalÄ±ÅŸamÄ±yorum. Gündelik iÅŸler olursa arada onlara gidiyorum. Muayeneye gittiÄŸimi söyledikten sonra ‘seni arayacaÄŸÄ±z’ dediler. Sonra aramadÄ±lar. Küçükköy kulübünde benim hocalarÄ±m ‘gel futbol okuluna bak, harçlÄ±k çÄ±karÄ±rsÄ±n’ dediler. Oraya da gidiyorum. BaÅŸka da bir gelirim yok. Ben aileme bakÄ±yordum, böyle olunca ailem de sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±, periÅŸan oldu” ifadelerini kullandÄ±.

‘BENÄ°M HAYATIMI SÖNDÜRDÜLER’

Türkiye Futbol Fedarasyonu’nun (TFF) kendisine ‘her türlü arkandayÄ±z, yanÄ±ndayÄ±z’ dediÄŸini de belirten Erkan, ”Ama bir daha aramadÄ±lar. Kulübe, kaleciye, oyunculara herhangi bir ceza verilmedi. Ve hala bana yumruk atan kaleciyi futbol kulübü kovmadÄ±. Suç duyurusunda bulunduk, dava açtÄ±k, mahkeme tarihimizi bekliyoruz” diye konuÅŸtu. HayatÄ±nÄ±n altüst olduÄŸunu ifade eden Erkan, “YargÄ± önünde hesap versinler. Benim gözümü nasÄ±l getirecekler? Ne diyeyim size? Benim hayatÄ±mÄ± söndürdüler. Hayalimi elimden aldÄ±lar” diye sitem etti.

‘BU DAKÄ°KADAN SONRA YANINDAYIZ’

Ä°DDÄ°A sonrasÄ± aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z TFF Ä°stanbul Ä°l Temsilcisi Ali M. TanrÄ±yaÅŸükür konuyla ilgili ÅŸunlarÄ± aktardÄ±: “Üzüntü ile karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir hadisedir. Bu çocuÄŸumuz bize gelmedi. OlaylarÄ± adli bir merciye taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± için adli anlayÄ±ÅŸla hakkÄ±nÄ± aramaya girmiÅŸ. Olaylar tamamen maç sonrasÄ±nda tekabül etmiÅŸ. Bizim ceza verebilmemiz için müsabakanÄ±n içinde veya müsabakanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda da olsa hakemlerin rapor etmesi gerek. Hakem raporunda bir ÅŸey yazmÄ±ÅŸ ise biz mutlaka cezayÄ± disiplin kuruluna sevk ederiz. Disiplin kurulu da rapora göre ceza verir. Hakemin ya da gözlemcinin raporuyla oluÅŸmasÄ± gerekiyor. Bu olayda, hakem odasÄ±na girmiÅŸ, gürültüyü duyunca çÄ±kmÄ±ÅŸ ve bir çocuÄŸun yerde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmüÅŸ. Rapora, o esnada futbolcunun futbolcuyu deÄŸil dÄ±ÅŸardan birinin darp ettiÄŸini yazmÄ±ÅŸ. Adli mercilere olay yansÄ±mÄ±ÅŸ. ÇocuÄŸun gözünün kaybedildiÄŸini ÅŸifai olarak duydum. Size de buradan teÅŸekkür ediyorum, bizi bilgilendirmiÅŸ oldunuz. Biz de bunu takibe alacaÄŸÄ±z. Bu dakikadan sonra bu arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z.”

TFF Ä°stanbul Ä°l Temsilcisi Ali M. TanrÄ±yaÅŸükür’le görüÅŸmemiz sonrasÄ± aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Eyüp Erkan ise, “Defalarca bizim yöneticiler TFF’ye gidip toplantÄ±ya katÄ±lmÄ±ÅŸ, her defasÄ±nda benim durumumdan bahsetmiÅŸler. Ben gözümü kaybettim, ben nasÄ±l gideyim bana yardÄ±mcÄ± olun diyeyim. OnlarÄ±n beni aramasÄ±, yanÄ±mda olmalarÄ± gerekirdi” diyerek tepki gösterdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 10:24

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