Fed, 25 baz puan faiz artÄ±rdÄ±

ABD Merkez BankasÄ±, politika faizini 25 baz puan artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 2,00-2,25 aralÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±kardÄ±.

ABD Merkez BankasÄ± Fed, politika faizini 25 baz puan artÄ±rdÄ±. Böylece politika faizini yüzde 2,00-2,25 aralÄ±ÄŸÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸ oldu.

ToplantÄ±nÄ±n karar metninde, FOMC'nin 8 üyesinin politika faizini 25 baz puan arttÄ±rarak yüzde 2,00-2,25 aralÄ±ÄŸÄ±na çÄ±karma kararÄ±nÄ±n oy birliÄŸiyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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1 AÄŸustos’ta gerçekleÅŸen Fed toplantÄ±sÄ±nda faizler yüzde 1.75-2.00 bandÄ±nda sabit tutulmuÅŸtu. ABD Merkez BankasÄ±'nÄ±n bu yÄ±lki 3. faiz artÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaparak faiz oranlarÄ±nÄ± yüzde 2-2.25 aralÄ±ÄŸÄ±na yükseltmesi bekleniyordu ancak çoÄŸu piyasa uzmanÄ± 2019'a iliÅŸkin faiz artÄ±ÅŸÄ± sinyallerinin daha kritik olacaÄŸÄ±na dikkat çekiyordu.

Goldman Sachs, bu yÄ±l 2, 2020 sonuna kadar da 4 tane daha faiz artÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 21:35

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