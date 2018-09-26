Bir mÃ¼lteci Ã§ocuÄŸun yaÅŸam hikÃ¢yesi

Starbucks Ademâ€™den, ucuz iÅŸÃ§i Ademâ€™e!

UÄŸur Can KARAYA

Kayseri

Bir süredir sosyal medyada “Starbucks Adem” ismiyle fenomen olan, “DeÄŸnekçi Adem” olarak ilgi gören Suriyeli Adem ile ufak bir sohbet etmek üzere gecenin geç saatlerinde ancak buluÅŸabiliyoruz. Daha önce tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n da olmasÄ±yla sohbet biraz neÅŸeli baÅŸlÄ±yor. Adem, Suriye’deki savaÅŸtan kaçÄ±p Türkiye’ye sÄ±ÄŸÄ±nan milyonlarca Suriyeli’den sadece birisi. Suriye’den, Türkiye’ye babasÄ± ve 9 kardeÅŸi ile birlikte geliyor. Evin en büyük çocuÄŸu. Ufak tefek birisi ama çok hareketli bir genç, çok da cana yakÄ±n.

“Starbucks Adem” olarak tanÄ±nan Suriyeli Mülteci Adem, Kayseri Park AVM’de Starbucks kafede yaÅŸanan yoÄŸunluk sebebiyle sabah saatlerinde gidip boÅŸ masalardan birine oturup, yer bulamayanlara kiÅŸi baÅŸÄ± 1 Lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yer tutan birisi. Bu sayede sosyal medyada “DeÄŸnekçi Adem” olarak tanÄ±nÄ±yor. Adem, 14 yaÅŸÄ±nda ve bundan 4 yÄ±l önce gelmiÅŸ Kayseri’ye. Ailenin en büyük çocuÄŸu. 7. SÄ±nÄ±fa gidiyor. Hem okuyor hem de Suriyelilerin iÅŸlettiÄŸi bir lokantada haftalÄ±k 100 lira ücrete çalÄ±ÅŸÄ±yor. Adem, Suriyelilere karÅŸÄ± tepkilerin kendisini üzdüÄŸünü de söylüyor, çok iyi arkadaÅŸlar edindiÄŸini de. Ama Adem’in en çok söylediÄŸi ÅŸey: “SavaÅŸ çok kötü bir ÅŸey aÄŸabey” oluyor.

UYANIK ADEM KOLA VE CÄ°PS Ä°STÄ°YOR!

Türkçeyi diÄŸer Suriyeli arkadaÅŸlarÄ±ndan daha iyi konuÅŸan Adem, pratik cevaplarÄ± ve neÅŸesiyle de AVM’lerde sevilen bir isim haline gelmiÅŸ. “Starbucks’ta bu iÅŸi yapmak nereden aklÄ±na geldi?” diye soruyoruz. Hemen konuÅŸuyor Adem, “Benim Türk olan bir sürü arkadaÅŸÄ±m var. Onlarla gezerken arkadaÅŸlarÄ±m böyle bir iÅŸ yapabileceÄŸimizi söylediler. Ben de hemen ertesi gün baÅŸladÄ±m iÅŸe” diyor. Sohbet ilerlemeye baÅŸlÄ±yor hemen. YanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda bulunan marketi gösteriyor “AÄŸabey ÅŸuradan bir kola bir cips alalÄ±m sohbetimiz daha güzel olur” diyor. KÄ±rmÄ±yoruz Adem’i, alÄ±yoruz istediklerini ve devam ediyoruz sohbete…

“BU Ä°ÅžÄ° YAPMAYACAKSIN YOKSA SENÄ° SURÄ°YE’YE TEKRAR GÖNDERÄ°RÄ°Z”

Adem, “Her iÅŸin ne kadar zorluÄŸu varsa bunun da var” diyor. Gelen kiÅŸilerden Adem’e sinirlenip kovandan tutun da, “Sen Suriyelisin bir de böyle iÅŸler yapÄ±yorsun” deyip vurmaya çalÄ±ÅŸanÄ±na kadar pek çok ÅŸey anlatÄ±yor Adem. “Beni sosyal medyada ilk paylaÅŸan arkadaÅŸÄ±m, Türk” diyor, Adem. “O paylaÅŸtÄ±ktan sonra daha çok yanÄ±ma gelen sohbet eden oldu.” diyor. Ondan sonra “Ä°ÅŸlerin artmasÄ±yla beraber sandalye fiyatÄ±nÄ± 2 TL yaptÄ±m.” diye ekliyor. Bu anlattÄ±ÄŸÄ±ndan sonra sosyal medyada da paylaÅŸÄ±lan “Kayseri’nin Suriyelisi de uyanÄ±k kardeÅŸim” sözleri aklÄ±mÄ±za geliyor, gülümsüyoruz. Devam ediyor Adem anlatmaya “yapmÄ±yorum artÄ±k bu iÅŸi” diyor. “Neden?” diye soruyoruz. “Ben iyice Kayseri’de tanÄ±nmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m. Ä°lgi artmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun üzerine zabÄ±ta yanÄ±ma gelip beni aldÄ±. ‘Bundan sonra bu iÅŸi yapmayacaksÄ±n yoksa seni Suriye’ye tekrar göndeririz’ dediler. Ben de bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±m.”

“HAFTALIK 100 LÄ°RAYA LOKANTADA ÇALIÅžIYORUM, HAYAT ÇOK ZOR AÄžABEY”

“Peki ÅŸimdi ne iÅŸ yapÄ±yorsun?” diye soruyoruz Adem’e. “Bir mangalcÄ±da iÅŸe baÅŸladÄ±m. Evimin epey uzaÄŸÄ±nda kalÄ±yor. HaftalÄ±k 100 lira veriyorlar. Okuldan sonra da gidiyorum iÅŸe” diye anlatÄ±yor. “Neden bu kadar az ücret veriyorlar?” diye sorduÄŸumuzda Adem baÅŸlÄ±yor anlatmaya: “Söyledim onlara ‘ParamÄ± artÄ±rÄ±n, bu az.’ dedim. ArtÄ±rmadÄ±lar. Okula da gidiyorum bu arada, 7. SÄ±nÄ±fa geçtim. Ama pek bir ÅŸey anlamÄ±yorum derslerden. Okuldan çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸe gidiyorum, gece 12’ye kadar çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Hayat çok zor aÄŸabey”

“SAVAÅž OLMASA SURÄ°YE’DE YAÅžAMAK Ä°STERÄ°M”

Ailesini anlatÄ±yor Adem: “Annem Suriye’de savaÅŸta öldü. Biz buraya annesiz geldik. Burada babam baÅŸka bir kiÅŸiyle evlendi. (duygusallaÅŸÄ±yor) Babam karton topluyor, ben de mangalcÄ±da çalÄ±ÅŸÄ±yorum. KazandÄ±ÄŸÄ±m paranÄ±n 300 lirasÄ±nÄ± kiraya, geri kalan 100 lirayÄ± da eve veriyorum. Yemek yapÄ±yorlar. Bazen de iÅŸten geldikten sonra Ä±ÅŸÄ±klarda mendil satÄ±yorum. Ondan kazandÄ±ÄŸÄ±m parayÄ± da kendime harçlÄ±k yapÄ±yorum. IÅŸÄ±klarda mendil satarken beni kovalayan bile oldu hatta” diyor gözleri büyüyor Adem’in. “’Suriye’yi batÄ±rdÄ±nÄ±z ÅŸimdi de burayÄ± mÄ± batÄ±racaksÄ±nÄ±z?’ diye kÄ±zÄ±yorlar. Sanki Suriye’yi ben batÄ±rdÄ±m” diyor. Bunun üzerine “Türkiye’yi nasÄ±l buluyorsun?” diye soruyoruz. Duygusal bir ÅŸekilde baÅŸlÄ±yor “BurasÄ± güzel, insanlarÄ±n baÅŸlarÄ±na havadan bomba yaÄŸmÄ±yor. Sokaklar yÄ±kÄ±k deÄŸil ama her ne olursa olsun benim memleketim Suriye. SavaÅŸ olmasa orada yaÅŸamak isterim” diyor.

“CANIMIZ NE Ä°STERSE ONU ALIRIZ”

“Ä°leride ne iÅŸ yapmayÄ± düÅŸünüyorsun?” diye soruyoruz. “Market açacaÄŸÄ±m. Market güzel iÅŸ, hem de evin bütün yiyeceklerini oradan alÄ±rÄ±m. CanÄ±mÄ±z ne isterse onu alÄ±rÄ±z. Ama aÄŸabey savaÅŸ çok kötü bir ÅŸey” diye tekrar ediyor. GörüÅŸmenin biraz da geç saatlerde olmasÄ±yla, “Ben gideyim artÄ±k evdekiler merak eder” diyor vedalaÅŸÄ±yoruz. Tekrar görüÅŸmek üzeri deyip koÅŸa koÅŸa karanlÄ±k bir sokaÄŸa doÄŸru gidiyor.

“SAVAÅž, SAVAÅžI ÇIKARAN EMPERYALÄ°STLERE HÄ°ZMET EDER”

SavaÅŸÄ±n bütün kötülüklerini anlatÄ±rken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± duygusallÄ±ktan, savaÅŸÄ±n Adem’i derinden etkilediÄŸini anlayabiliyoruz. SavaÅŸÄ±n halklara hiçbir yararÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, emperyalistlerin orada yaÅŸayan halka nasÄ±l eziyet ettiÄŸini her mültecinin yaÅŸam hikâyesinde görüyoruz. “Bomba” denildiÄŸinde bile titreyen bir çocuk haline gelmiÅŸ Adem. Sözü çok uzatmayalÄ±m. KÄ±saca, savaÅŸÄ±n tek kazananÄ±nÄ±n silah tekelleri ve patronlar olduÄŸunu biliyoruz. Bugün Suriye’de yaÅŸanan savaÅŸÄ±n da emperyalist güçlerin çÄ±karlarÄ±ndan baÅŸka kimseye hizmet etmediÄŸi ortada.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 20:13

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