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Moody's 9 TÃ¼rk bankasÄ±nÄ±n notunu dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
Moody's, 9 TÃ¼rk bankasÄ±nÄ±n uzun vadeli dÃ¶viz cinsinden mevduat notunu B1'den B2'ye dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
UluslarararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody’s Investors Service, 9 Türk bankasÄ±nÄ±n uzun vadeli döviz cinsinden mevduat notunu “B1″den B2″ye düÅŸürdü.
BloombergHT'de yer alan habere göre, kuruluÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Akbank, Alternatifbank, ING Bank, QNB Finansbank, Ziraat BankasÄ±, Türk Ekonomi BankasÄ±, Garanti BankasÄ±, VakÄ±flar BankasÄ± ve YapÄ± ve Kredi BankasÄ±’nÄ±n uzun vadeli döviz cinsinden mevduat kredi notunu düÅŸürdüÄŸünü duyurdu.
AçÄ±klamada, not indiriminin Türkiye’nin döviz cinsinden mevduat notunun düÅŸürülmesinden dolayÄ± olduÄŸu kaydedildi.
Moody’s 24 Eylül 2018’de Türkiye’nin döviz cinsinden banka mevduat kredi notunu “B2″ye düÅŸürmüÅŸtü. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 19:42
Moodyâ€™s TÃ¼rkiye'nin banka mevduatlarÄ± notunu indirdi