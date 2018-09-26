DÄ°SK, KESK, TMMOB ve TTB: EmeÄŸin haklarÄ±nÄ± savunmak iÃ§in omuz omuza!

DÄ°SK, KESK, TMMOB ve TTB tarafÄ±ndan yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamada, krizin bedelini emekÃ§ilerin Ã¶dememesi iÃ§in omuz omuza mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (DÄ°SK), Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) ve Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) tarafÄ±ndan yapÄ±lan ortak açÄ±klamada krizin bedelini emekçilerin ödememesi için omuz omuza mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ülkenin ciddi bir ekonomik krize sürüklendiÄŸine vurgu yapÄ±lan açÄ±klamada “Ülkeyi yönetenlere göre ‘kriz mriz yok’ ama çarÅŸÄ±da, pazarda, fiyat etiketlerinde, faturalarda zam üstüne zam var! Enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda eriyen alÄ±m gücümüz, küçülen ekmeÄŸimiz var. Artan iÅŸsizlik, iflaslar, toplu iÅŸten çÄ±karmalar var! Yükselen geçinemiyoruz çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ±, umutsuzluÄŸun pençesinde son verilen yaÅŸamlar var. Ä°laçlarÄ± verilmeyen hastalar, saÄŸlÄ±kta ve eÄŸitimde kemer sÄ±kma politikalarÄ± var. Ä°nsanca çalÄ±ÅŸmak isteyen iÅŸçilere atÄ±lan gaz bombalarÄ± var. HakkÄ±nÄ± arayan emekçiye toplu gözaltÄ± ve tutuklamalar var. Türkiye halkÄ±nÄ±n yüzde 99'u için giderek aÄŸÄ±rlaÅŸan yoksullaÅŸma ve iÅŸsizlik gerçeÄŸi var iken, ülkeyi yönetenlere göre, tek sesli medyaya göre, krizi fÄ±rsata çevirmek isteyen bir avuç patrona göre, kÄ±sacasÄ± çok ufak bir azÄ±nlÄ±ÄŸa göre ‘kriz mriz yok’ ” denildi.

‘SORUMLU ‘KRIZ MÄ°RÄ°Z YOK’ DÄ°YENLERDÄ°R’

HalkÄ±n yüzde 99'unun insanca çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸama hakkÄ±nÄ± tehdit eden krizi çÄ±karanlarÄ±n, "kriz miriz yok” diyen yüzde 1 olduÄŸu vurgulanan açÄ±klamanÄ±n devamÄ±nda ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

“Ülkemizi büyük bir yÄ±kÄ±mÄ±n eÅŸiÄŸine getiren neoliberal politikalarÄ± yÄ±llardÄ±r kimler hayata geçirdiyse krizin sorumlusu da onlardÄ±r. Türkiye'yi sermaye için cazip bir ülke yapmak adÄ±na, emeÄŸin en temel haklarÄ±nÄ±, ÅŸeker fabrikalarÄ±ndan kaÄŸÄ±t fabrikalarÄ±na kamu birikimini özelleÅŸtirmeler yoluyla talan eden, sosyal hak olarak tanÄ±mlanmasÄ± gereken kamusal hizmetleri, yerli tarÄ±msal üretimi, kentleri, doÄŸayÄ± imha eden politikalarÄ± hayata geçiren AKP iktidarÄ± krizin baÅŸlÄ±ca sorumlusudur.”

AçÄ±klamada, AKP iktidarÄ±nÄ±n sürdürdüÄŸü, ithalata, betonlaÅŸmaya, dÄ±ÅŸ borçlanmaya, ranta, spekülasyona dayalÄ± ekonomik modelin hÄ±zla çöküÅŸünde, faturayÄ± ödemesi gerekenin bu modelin maÄŸduru olan iÅŸçiler, emekçiler, emekliler, köylüler, dar gelirliler deÄŸil bu model sayesinde küplerini dolduranlar ve iktidarlarÄ±nÄ± kuranlarÄ±n olmasÄ± gerektiÄŸi dile getirildi.

‘BORÇ YÜZDE 1 GÄ°BÄ° KÜÇÜK BÄ°R AZINLIÄžIN BORCU’

Üçte ikisi özel sektöre ve bankalara ait olan 467 milyar dolar dÄ±ÅŸ borcun, AKP politikalarÄ± sayesinde küpünü dolduran küçük bir azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n borcu olduÄŸunun altÄ± çizilen açÄ±klamada “Sendikal örgütlenmenin engellendiÄŸi, onbinlerce kamu emekçisinin ihraç edildiÄŸi, grevlerin yasaklandÄ±ÄŸÄ±, kamu emekçilerinin yandaÅŸ konfederasyonla birlikte yoksulluÄŸa ve yoksunluÄŸa mahkum edildiÄŸi, hak aramanÄ±n bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir ortamda elde edilen yüksek kar oranlarÄ±nÄ± paylaÅŸmayanlar bugün zararlarÄ±nÄ± ve borçlarÄ±nÄ± halkÄ±n sÄ±rtÄ±na yÄ±kmaktadÄ±r. 'Nimete' kimseyi ortak etmeyen yüzde 1'lik bir kesim, külfeti nüfusun yüzde 99'unun üzerine yÄ±kmaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Krizi yaratanlar fÄ±rsattan istifade Ä°ÅŸsizlik Fonunu yaÄŸmalamanÄ±n, kÄ±dem tazminatÄ±na el uzatmanÄ±n ve zorunlu BES adÄ± altÄ±nda emekçinin cebinden finans tekellerini beslemenin yolunu aramaktadÄ±r” denildi.

‘Ä°ÅžÇÄ° VE EMEKÇÄ°LER BORÇLU DEÄžÄ°L ALACAKLI KONUMDADIR’

Ekonomik büyüme söz konusu iken, bedeli ödeyen bu ülkenin iÅŸçileri, kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±, tüm emekçilerin yaÅŸanan kriz sürecinde borçlu deÄŸil alacaklÄ± konumunda olduÄŸu ifade edilen açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

“HalkÄ±n yüzde 99'unun borçlu deÄŸil alacaklÄ± olduÄŸu bilinciyle, bize dayatÄ±lan yoksullaÅŸmaya, iÅŸsizliÄŸe, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ksÄ±z büyümesine, giderek kötüleÅŸen çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± mücadele kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha ifade ediyoruz.

Ä°ÅŸsizlik, zamlar, yoksulluk kader deÄŸildir ve kriz, toplumun emeÄŸiyle geçinen çoÄŸunluÄŸunu koruyan, kamucu politikalarla önlenebilir. Ücretlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±ndan toplu iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n yasaklanmasÄ±na, kamu hizmetlerine zam yapÄ±lmamasÄ±ndan vergi adaletine dair somut, uygulanabilir politikalarla iÅŸsizlik de yoksullaÅŸma da önlenebilir.”

BÄ°RLÄ°KTE MÜCADELE ÇAÄžRISI

DÄ°SK, KESK, TMMOB ve TTB tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada örgütlü olunan her yerde "krizin bedelini ödemeyeceÄŸiz, krizde yüzde 1 deÄŸil, yüzde 99 korunsun” talebiyle etkinlikler düzenleneceÄŸi belirtildi: “DüzenleyeceÄŸimiz etkinlik ve eylemlerimizi emek ve meslek örgütleriyle, yerel emek ve demokrasi güçleriyle ortaklaÅŸtÄ±rÄ±p yaygÄ±nlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z"

"Krizin bedelini ödemeyeceÄŸiz, krizde yüzde 1 deÄŸil, yüzde 99 korunsun” fikri etrafÄ±nda buluÅŸabilecek herkesi, emeÄŸin haklarÄ±nÄ± savunmak için omuz omuza mücadeleyi büyütmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 19:11

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