Ekran görüntüsü, gazeteci Deniz VarlÄ±'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r
Kesilen aÄŸacÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸan gazeteci, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Gazeteci Deniz VarlÄ±, Rize Belediyesinin tarihi bir Ã§Ä±narÄ± kestiÄŸine dair gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyada paylaÅŸmasÄ± Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Rize’de gazetecilik yapan, aynÄ± zamanda peyzaj mimarÄ± da olan Deniz VarlÄ±, Rize Belediyesinin tarihi bir çÄ±narÄ± kestiÄŸine dair görüntüleri 23 Eylül 2018 günü sosyal medya hesabÄ±ndan duyurmasÄ± üzerine gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
VarlÄ± Twitter adresinden bu haber nedeniyle ifade vermek üzere emniyete çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.14.30'da emniyete giren VarlÄ± iki saat sonra ifade verip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±n aktardÄ±.
Evrensel’e gözaltÄ± sürecini anlatan VarlÄ±, kendisine sosyal medyada hükümeti eleÅŸtiren iki paylaÅŸÄ±mÄ± ile ilgili sorular sorulduÄŸunu kaydetti.
Rize Belediyesi aÄŸacÄ±n yÄ±kÄ±lmakta olduÄŸunu ve güvenlik nedeniyle kesildiÄŸini açÄ±kladÄ± ve alehte iddialara sert yanÄ±t vereceklerini belirtti.
Deniz VarlÄ± son günlerde yaptÄ±ÄŸÄ± haber dolayÄ±sÄ±yla emniyete çaÄŸrÄ±lan ikinci yerel gazeteci oldu. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)
Sosyal medyadaki iki paylaÅŸÄ±mÄ±mla ilgili ifade vermek üzere Emniyete davet edildim. Åžimdi oraya gidiyorum, 3 güne kadar dönmezsem merak etmeyin.— Deniz VarlÄ± (@AjansRize) 26 Eylül 2018
ArkadaÅŸlar, ifade verip biraz önce emniyetten çÄ±ktÄ±m.— Deniz VarlÄ± (@AjansRize) 26 Eylül 2018
Sikinti yok...
Destek mesajlarÄ±nÄ±z için çok teÅŸekkürler.
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 18:45
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