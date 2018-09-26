Kesilen aÄŸacÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸan gazeteci, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Gazeteci Deniz VarlÄ±, Rize Belediyesinin tarihi bir Ã§Ä±narÄ± kestiÄŸine dair gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyada paylaÅŸmasÄ± Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Rize’de gazetecilik yapan, aynÄ± zamanda peyzaj mimarÄ± da olan Deniz VarlÄ±, Rize Belediyesinin tarihi bir çÄ±narÄ± kestiÄŸine dair görüntüleri 23 Eylül 2018 günü sosyal medya hesabÄ±ndan duyurmasÄ± üzerine gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

VarlÄ± Twitter adresinden bu haber nedeniyle ifade vermek üzere emniyete çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.14.30'da emniyete giren VarlÄ± iki saat sonra ifade verip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±n aktardÄ±.

Evrensel’e gözaltÄ± sürecini anlatan VarlÄ±, kendisine sosyal medyada hükümeti eleÅŸtiren iki paylaÅŸÄ±mÄ± ile ilgili sorular sorulduÄŸunu kaydetti.

Rize Belediyesi aÄŸacÄ±n yÄ±kÄ±lmakta olduÄŸunu ve güvenlik nedeniyle kesildiÄŸini açÄ±kladÄ± ve alehte iddialara sert yanÄ±t vereceklerini belirtti.

Deniz VarlÄ± son günlerde yaptÄ±ÄŸÄ± haber dolayÄ±sÄ±yla emniyete çaÄŸrÄ±lan ikinci yerel gazeteci oldu. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Sosyal medyadaki iki paylaÅŸÄ±mÄ±mla ilgili ifade vermek üzere Emniyete davet edildim. Åžimdi oraya gidiyorum, 3 güne kadar dönmezsem merak etmeyin. — Deniz VarlÄ± (@AjansRize) 26 Eylül 2018

ArkadaÅŸlar, ifade verip biraz önce emniyetten çÄ±ktÄ±m.

Sikinti yok...

Destek mesajlarÄ±nÄ±z için çok teÅŸekkürler. — Deniz VarlÄ± (@AjansRize) 26 Eylül 2018

Ä°smail Devrim'in intiharÄ±nÄ± duyuran gazeteci Demir serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 18:45

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