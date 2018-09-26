HDP, Hakkari'de ÅŸarbon ÅŸÃ¼phesi Ã¼zerine inceleme yaptÄ±

Hakkari'de HDP'liler ÅŸarbon ÅŸÃ¼phesi ortaya Ã§Ä±kan mezrada inceleme yaptÄ±. HDP, mezradan alÄ±nan numunenin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bilgisini aktardÄ±.

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve beraberindekiler, kentte geçtiÄŸimiz günlerde ÅŸarbon vakasÄ±nÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± mezrayÄ± ziyaret edip, köylülerle görüÅŸtü. Hakkari merkeze baÄŸlÄ± KÄ±rÄ±kdaÄŸ (Dêzê) Köyü’nün AÅŸaÄŸÄ± KÄ±rbaÅŸ (Kêrîser) mezrasÄ±nda ortaya çÄ±kan ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve beraberindeki partililer incelemelerde bulunmak üzere mezraya gitti. Partililer görüÅŸtükleri köylülerden hastalÄ±ÄŸÄ±n nasÄ±l ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.



FotoÄŸraf: MA

Mezopotamya haber ajansÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre köydeki temaslarÄ±na iliÅŸkin konuÅŸan Dede, konunun duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hemen harekete geçtiklerini oluÅŸturduklarÄ± komisyonla, mezradaki yurttaÅŸlar, Ä°l TarÄ±m MüdürlüÄŸü ile Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürlükleri yetkilileri ile görüÅŸmeler gerçekleÅŸtirdiklerini belirtti. Dede, Ä°l TarÄ±m MüdürlüÄŸü yetkililerinin alÄ±nan numunenin pozitif çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gerekli tedbirlerin kendileri tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdiklerini paylaÅŸtÄ±.

200'DEN FAZLA HAYVAN TELEF OLDU

YaptÄ±klarÄ± inceleme ve görüÅŸmelere dair bilgi veren HDP Milletvekili Dede, “Köy sakinleri ile hastalÄ±k hakkÄ±nda konuÅŸtuk. Köy sakinleri bizlere hayvan ölümlerinin yaklaÅŸÄ±k iki-üç aydÄ±r baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÅŸta bu ölümleri çok önemsemediklerini, sonra ölen hayvan sayÄ±sÄ± artÄ±nca Ä°l TarÄ±m MüdürlüÄŸü'ne haber verdiklerini söylediler. Bugüne kadar 200’den fazla hayvanlarÄ±nÄ±n öldüÄŸünü, ölen hayvanlardan kesilemeyenlerin leÅŸlerinin öldükleri yerlerde bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ±, hastalanan hayvanlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± ise kesip yediklerini, bir kÄ±smÄ±nÄ± ise sattÄ±klarÄ±nÄ± söylediler" dedi.

HDP heyet, yaptÄ±klarÄ± inceleme ve bulunduklarÄ± temaslara dair hazÄ±rlayacaklarÄ± raporu önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaÅŸacak. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 18:26

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