ODTÃœâ€™de yurt sorunu

Ä°mzalanan protokolÃ¼n ODTÃœ RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan saklÄ± tutulmasÄ±; ODTÃœ bileÅŸenlerinin ODTÃœ hakkÄ±nda karar vermesini engellemiÅŸtir.

ODTÜ’den bir öÄŸrenci

GeçtiÄŸimiz günlerde ODTÜ’ye KYK yurdunun yapÄ±lmasÄ±na dair bir protokol yayÄ±nlandÄ±. Protokolün içeriÄŸinde 2500 kiÅŸi kapasiteli bir yurt yapÄ±lmasÄ± için 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na ODTÜ arazisinden bir bölümün KYK’ye devredildiÄŸinden bahsediliyor. Bugün ODTÜ yönetimindeki yurtlarda dahi birçok baskÄ± ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸundan bahsetmek mümkün. Yurtlara giriÅŸ saatlerinin 12 ile kÄ±sÄ±tlanarak 12’den sonra gelen öÄŸrencilere “Nerede kaldÄ±n?”, “Neredeydin?” gibi sorularÄ±n sorulmasÄ±, danÄ±ÅŸmanÄ±n geceleri odalara girerek yoklama almasÄ± gibi olaylar ise gündelik hayatta karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z örneklerden bazÄ±larÄ±. Bugün ODTÜ öÄŸrencilerinin 12 metrekare gibi çok küçük bir alanda 4 kiÅŸinin yaÅŸamak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± ve Ankara dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen öÄŸrencilerini yurda yerleÅŸtiremediÄŸi bir gerçek var ve burada doÄŸal olarak bir yurt ihtiyacÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Üstelik bu ihtiyacÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla bulunan özel yurtlar ise öÄŸrencilerin bütçelerini oldukça zorlayacak fiyatlara sahip. DolayÄ±sÄ±yla, devlet yurtlarÄ±na yerleÅŸemeyen öÄŸrenciler buralara baÅŸvurmak ve bu ücretleri ödemek zorunda kalÄ±yor. Özel yurda yerleÅŸemeyen öÄŸrenciler ise KYK yurtlarÄ±nda kalmak zorunda kalÄ±yor.

KYK YURTLARI NEYE HÄ°ZMET EDÄ°YOR?

KYK yurtlarÄ± bugün üniversite gençliÄŸinin birçoÄŸunun barÄ±nma sorununa çözüm oluyor gibi görünse de bu yurtlarda birçok sorun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±ndan bahsetmek mümkün. Sonu gelmeyen güvenlik ve yemek sorunlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda kadÄ±n öÄŸrencilerin idareye pijama ile inmesinin “çirkin” olarak deÄŸerlendirilmesi, etüt salonlarÄ±nÄ±n kapatÄ±lÄ±p yerine dini sohbet salonlarÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± gibi sorunlar da öÄŸrencileri oldukça rahatsÄ±z etmekte. KYK yurtlarÄ±nda özellikle son dönemde artan bu tür uygulama ve yasaklar, akÄ±llara KYK yurtlarÄ±nÄ±n asÄ±l olarak neye hizmet ettiÄŸini de sorgulatÄ±yor. FarklÄ± bir ÅŸehirde üniversite okumaya giden gençlerin en büyük sorunlarÄ±ndan biri olan barÄ±nma sorunu, KYK yurtlarÄ±nda uygulanan politikalar ile sömürülüyor. Bugün yalnÄ±zca kalacak bir oda olmaktan çÄ±karÄ±lan bu yurtlar, gençliÄŸi AKP-ErdoÄŸan hükümetinin dinci-gerici politikalarÄ±nÄ±n gençliÄŸe dayatÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan alanlar olarak kullanÄ±lÄ±yor.

YÖNETÄ°MÄ°NDE SÖZ SAHÄ°BÄ° OLDUÄžUMUZ YURTLAR

Her sene üniversitelere yurtlar için ayrÄ±lan bütçenin nereye kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sorusu bir kenarda dururken mayÄ±s ayÄ±nda imzalanan protokolün birçok kurumun talebine raÄŸmen ODTÜ RektörlüÄŸü tarafÄ±ndan saklÄ± tutulmasÄ±; ODTÜ bileÅŸenlerinin yurdun nerede, nasÄ±l ve kim tarafÄ±ndan yapÄ±lacaÄŸÄ±na karar vermesini engellemiÅŸtir. YapÄ±lmasÄ± planlanan KYK yurdunun 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na tahsisi ise burada KYK’nin kalÄ±cÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±n bir göstergesidir. KYK yurtlarÄ±nÄ±n okulda yapÄ±lÄ±yor olmasÄ±nÄ±n temel sebebi öÄŸrencilerin buradan yurt ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak gibi masumane bir sebep deÄŸil, ODTÜ’de iki baÅŸlÄ± bir yönetim oluÅŸturmak ve buradan ODTÜ’de kontrol edebileceÄŸi ikircikli bir yapÄ± yaratmak istenmesinde yatmaktadÄ±r. Bununla beraber ODTÜ’yü dönüÅŸtürmeye yönelik baskÄ±larÄ±n artacaÄŸÄ± meÅŸru bir alan var edilecektir.

Bugün, ODTÜ öÄŸrencileri de dahil olmak üzere üniversite gençliÄŸinin talebi barÄ±nma ihtiyaçlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±dÄ±r. Bu ihtiyaç, gençleri dinci-gerici politikalarÄ±n uygulanmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸil gençlerin yönetiminde söz sahibi olduÄŸu, baskÄ± ve eÅŸitsizliklerin olmadÄ±ÄŸÄ± yurtlarla saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 18:13

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