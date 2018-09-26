Cizre sokaklarÄ± Ã§Ã¶pten ve Ã§amurdan geÃ§ilmiyor

CizreÂ sokaklarÄ±nÄ±n gÃ¼ndÃ¼z Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, "DeÄŸiÅŸen Cizre'nin yeni yÃ¼zÃ¼" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla servis edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yalanladÄ±.

Cizre sokaklarÄ±nÄ±n gündüz çekilen görüntüleri, "DeÄŸiÅŸen Cizre'nin yeni yüzü" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla servis edilen görüntüleri yalanlÄ±yor. Bir yÄ±ldÄ±r inÅŸaat halinde olan sokaklardaki toz ve çöpten geçilmiyor.

ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilçesinde sokaklarÄ±n gündüz çekilen görüntüleri, kayyÄ±m atanan belediye tarafÄ±ndan servis edilen ve ana akÄ±m medya tarafÄ±ndan, “DeÄŸiÅŸen Cizre’nin yeni yüzü” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla servis edilen akÅŸam görüntülerini yalanlÄ±yor. Bir yÄ±ldÄ±r inÅŸaat halinde olan sokaklardaki toz ve çöpten geçilmiyor.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 11 Eylül 2016 tarihinde kayyÄ±m atanan ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre Belediyesi, yerel seçimlerin yaklaÅŸmasÄ±yla birlikte son günlerde sÄ±k sÄ±k kentin gece saatlerinde drone ile çekilen görüntülerini servis ediyor. Söz konusu görüntüler, ana akÄ±m medyanÄ±n tümü tarafÄ±ndan her seferinde, “DeÄŸiÅŸen Cizre’nin yeni yüzü”, “Cizre kayyÄ±mla küllerinden doÄŸdu” ve “Cizre yeni görünümüyle büyülüyor” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla manÅŸetlere çekiliyor.

FotoÄŸraf: MA

BÄ°R YILDIR BÄ°TÄ°RÄ°LMEYEN TOZLU YOLLAR

Mezopotamya AjansÄ±nÄ±n derlediÄŸi habere göre: Belediye kayyÄ±mÄ± Faik ArÄ±can son olarak, projesi için yüzlerce aÄŸacÄ±n kesilerek, yerlerine güvenlik kamerasÄ± yerleÅŸtirilen Dicle Nehri’nin servis edilen görüntüleri hakkÄ±nda, “Dicle Nehri’nin her iki yakasÄ±na renkli aydÄ±nlatma Ä±ÅŸÄ±klarÄ± ile ÅŸehre ayrÄ± bir renk kattÄ±k” iddiasÄ±nda bulundu. Ancak, kentin gündüz çekilen görüntüleri, aydÄ±nlatma Ä±ÅŸÄ±klarÄ± ile servis edilen görüntülerin tam aksini gösteriyor. SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± sonrasÄ± çok sayÄ±da kontrol noktasÄ± ve karakolla çevrilen kentin sokaklarÄ±nÄ±n çoÄŸu halen inÅŸaat halinde. Bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir süredir inÅŸaat halinde olan sokaklar, her yaÄŸmur yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nda çamur deryasÄ±na dönerken, ÅŸuan tozdan geçilmiyor.

FotoÄŸraf: MA

KENTÄ°N SOKAKLARI ÇÖP DERYASI!

Daha önce sokaklardaki döÅŸeli parke taÅŸlarÄ± yerine dökülen asfaltÄ±n büyük bir bölümü ise, ya çökmüÅŸ ya da çukurlarla dolmuÅŸ durumda. Özellikle kentin en büyük mahalleleri olan Cudi, Nur ve Yafes mahallelerinde ortaya çÄ±kan tablodan kaynaklÄ± yurttaÅŸlar evlerinin kapÄ± ve pencerelerini bile açamÄ±yor. Yine söz konusu mahallelerde, belediye tarafÄ±ndan toplanmayan çöplerden geçilmiyor. Metruk binalar ve molozlarÄ±n bulunduÄŸu alanlardaki çöp birikintilerinin uzun bir süredir toplanmamasÄ±ndan kaynaklÄ± ise, kente kötü kokular yayÄ±lÄ±yor.



FotoÄŸraf: MA

FotoÄŸraf: MA

SÄ±k sÄ±k kayyÄ±m atanan belediye tarafÄ±ndan döÅŸenen su borularÄ±nÄ±n patladÄ±ÄŸÄ± kentin, en iÅŸlek caddelerinde de durum farksÄ±z deÄŸil. Kent merkezinde bulunan Sanat SokaÄŸÄ± ve kent meydanÄ± da bunlarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Her iki yerin hemen arka tarafÄ±ndan kalan tüm sokaklar su ve çamurdan geçilmiyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 18:12

www.evrensel.net