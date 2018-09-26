Galatasaray Ãœniversitesi'nden iki akademisyene ertelemeli hapis cezasÄ±

BarÄ±ÅŸ Ä°Ã§in Akademisyenlerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davalarda iki akademisyene 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi. Cezalar ertelendi.

BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” bildirisini imzaladÄ±klarÄ± için "Terör örgütü propagandasÄ±" ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi’nde devam etti.

Bianet’ten Tansu PiÅŸkin’in haberine göre, 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde BoÄŸaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özlem Beyarslan ikinci; 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde Galatasaray Üniversitesi’nden (GSÜ) ÖÄŸr. Gör. Zübeyde Gaye Çankaya Eksen ile Yrd. Doç. Dr. N.Ö. beÅŸinci duruÅŸmalarÄ±na çÄ±ktÄ±.

Ä°KÄ° AKADEMÄ°SYENE ERTELEMELÄ° CEZA VERÄ°LDÄ°

GSÜ'den N.Ö. ile Çankaya-Eksen'in davalarÄ±nÄ±n bir önceki duruÅŸmalarÄ±nda esas hakkÄ±nda mütalaasÄ±nÄ± açÄ±klayan savcÄ± akademisyenlerin Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 suçlamasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± istemiÅŸti.

Mahkeme heyeti bugünkü duruÅŸmalarda aynÄ± maddeden suçu sabit görerek iki akademisyenin de 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi. Cezalar ertelendi.

BÄ°R AKADEMÄ°SYENÄ°N DE DURUÅžMASI ERTELENDÄ°

SavunmasÄ±nÄ± sunan Özlem Beyarslan'Ä±n duruÅŸmasÄ± ise 31 Ocak 2019'a ertelendi.

32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde 11 akademisyenin üçüncü duruÅŸmalarÄ± da vardÄ±. DuruÅŸmalar Avukat Meriç EyüboÄŸlu’nun saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle mazeretli olduÄŸu için 12 AralÄ±k tarihine bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Akademisyenler yarÄ±n saat 9’da ‘Söz BarÄ±ÅŸ’Ä±n demek için yine ÇaÄŸlayan Adliyesi’nin önünde bir araya gelecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 15:35

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