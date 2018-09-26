Hyundai'de enflasyon zammı işçiyi memnun etmedi

Hyundai Otomotiv fabrikasında işçi ücretlerine 6 ay için enflasyon oranında yüzde 10.35 zam yapıldı. Daha yüksek zam isteyen işçiler miktara tepkili.

Arzu ERKAN

Kocaeli

Kocaeli’nin Ali Kahya Mahallesi'nde faaliyet gösteren Hyundai Otomotiv fabrikasında işçi ücretlerine 6 ay için enflasyon oranında yüzde 10.35 zam yapıldı. Temel tüketim ürünleri ve hizmetlere gelen zamların ardından ücretlerde daha ciddi bir iyileştirme bekleyen işçiler artışa tepkili.

Enflasyon zammı artı iyileştirme beklediklerini ifade eden işçiler, yüzde 10.35 zam aldıklarını ve bir defaya mahsus olmak üzere brüt 500 liralık bir prim verildiğini ifade etti. Alınan zammın vergi diliminin artışı nedeniyle daha ceplerine girmeden eridiğini belirten işçiler; kimi şirketler eylül ayında işçilerine ek zam yaparken kendilerine sadece enflasyon oranında zam yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Hyundai otomotivin sendikasız bir işyeri olmasına rağmen ücretlere her dönem MESS grup sözleşmesi oranında zam yaptığını ifade eden bir Hyundai işçisi “MESS grup sözleşmesine göre 1 Eylül itibariyle ücretlere geriye dönük enflasyon oranında, yüzde 10,35 zam yapıldı. Bizim beklentimiz enflasyon zammının üzerine iyileştirme yapılacağı yönündeydi. Ama dağ fare doğurdu. Enflasyon zammı ve bir defaya mahsus brüt 500 lira prim verildi. Bu kadar kötü bir zam beklemiyorduk. Her şeye zam üstüne zam gelirken şirket bizleri mağdur etmez diye düşünüyorduk” diye konuştu.

Fabrikada günlerdir Siemens, Şişecam gibi işyerlerinin eylül ayında işçi ücretlerine ek zam yaptığının konuşulduğunu aktaran Hyundai işçisi şöyle devam etti:

“Başka şirketler ek zam yaparken bizimki alay edercesine geriye dönük enflasyonu verdi. Fiyatlar yerinde durmuyor ki her şeye zam geliyor. Zaten vergi dilimi artmış, senin bana verdiğin zam daha cebime girmeden erimiş gitmiş. Hepimiz borç içinde yüzüyoruz. Bir defaya mahsus ağzımıza bir parmak bal çalar gibi 500 lira değil maaşımıza doğru dürüst bir zam yapılmasını istiyoruz.”

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Eylül 2018 17:22

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