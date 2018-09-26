Bursa'da doÄŸal gaz patlamasÄ±: 6 yaralÄ±

Bursa'da bir apartmanda doÄŸal gaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen patlamada 6 kiÅŸi yaralandÄ±.

Bursa’nÄ±n Osmangazi ilçesinde bir apartmanda doÄŸal gaz patlamasÄ± meydana geldi. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan çÄ±kan yangÄ±n söndürülürken 1’i aÄŸÄ±r 6 kiÅŸi yaralandÄ±.

Osmangazi’de bir apartmanÄ±n giriÅŸinde doÄŸal gaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± sonucu patlama yaÅŸandÄ±. Çevredeki binalarÄ±n ve iÅŸyerlerinde hasar oluÅŸurken çÄ±kan yangÄ±n büyümeden söndürüldü.

Bölgeye çok sayÄ±da ambulans ve AFAD ekibi gönderildi. Patlamada yaralanan 6 kiÅŸiden 1’inin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi. YaralÄ±lar, Muradiye ve Çekirge devlet hastanelerinde kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Olay yerinde Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Dündar ile incelemelerde bulunan Osmangazi KaymakamÄ± Zafer Orhan, “Çok ÅŸükür can kaybÄ±mÄ±z yok. 6 yaralÄ±mÄ±z var, 1’inin durumu aÄŸÄ±r. DoÄŸal gaz ekiplerimiz patlamanÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ± tespit edecekler. Evlerin çökme tehlikesi var. Bu nedenle belediyenin teknik ekipleri burada. Daha sonra yÄ±kÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lacaktÄ±r” dedi.

Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Dündar da binalarÄ±n daha güvenli hale gelmesi için gerekirse yÄ±kÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Dündar, “AmacÄ±mÄ±z, buradaki ortamÄ± daha güvenli bir hale getirmek. Her evde doÄŸal gaz var. Patlama olduktan sonra eski ev, yeni ev dinlemiyor. Patlama olduktan sonra çevredeki tüm binalar zarar görüyor. Önemli olan bu kusurun nedenini tespit etmek. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kurallara uyarak doÄŸal gazÄ± döÅŸemesi gerekiyor” diye konuÅŸtu. (Bursa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 19:45

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