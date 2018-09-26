Fransaâ€™da otobÃ¼ste tacize ilk kez ceza verildi

Fransa'da otobÃ¼ste bir kadÄ±nÄ± taciz eden adama Ã¼Ã§ ay hapis ve 300 Avro para cezasÄ± verildi.

Fransa'da AÄŸustos'ta kadÄ±na yönelik tacize karÅŸÄ± çÄ±karÄ±lan yasa uyarÄ±nca, belediye otobüsünde bir kadÄ±na sarkÄ±ntÄ±lÄ±k yapan ve fiziksel tacizde bulunan bir adama üç ay hapis ve 300 Avro para cezasÄ± verildi. Yasa kapsamÄ±nda ilk kez bir kiÅŸi cezalandÄ±rÄ±ldÄ±.

BBC Türkçe'de yer alan haberde görgü tanÄ±klarÄ±na göre, Paris'in güneyindeki Draveil'de meydana gelen taciz olayÄ±nda, sarhoÅŸ olduÄŸu belirtilen adam, genç bir kadÄ±na sarkÄ±ntÄ±lÄ±k yaptÄ± ve fiziksel tacizde bulundu. Bunun üzerine belediye otobüsü ÅŸoförü, kapÄ±larÄ± kapadÄ± ve polis çaÄŸÄ±rdÄ±. Mahkemeye çÄ±karÄ±lan adam kadÄ±na yönelik cinsel taciz ve sürücüye saldÄ±rÄ±dan ceza aldÄ±.

YasanÄ±n çÄ±kmasÄ±na öncülük eden kadÄ±n-erkek eÅŸitliÄŸinden sorumlu bakan Marlene Schiappa, Twitter mesajÄ±nda kararÄ±ndan dolayÄ± mahkemeyi kutladÄ±. Bakan Schiappa, yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n görüÅŸülmesi sÄ±rasÄ±nda bu düzenlemeyle neyin amaçlandÄ±ÄŸÄ± sorusunu yanÄ±tlarken bir örnek vermiÅŸ ve "Bir adamÄ±n bir kadÄ±nÄ± takip edip 17 kere numarasÄ±nÄ± istemesi tacizdir" demiÅŸti.

Sokakta sarkÄ±ntÄ±lÄ±k ve laf atma, Portekiz ve Arjantin dahil bazÄ± ülkelerde yasak. Fransa'da sarkÄ±ntÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yasalarda net bir tanÄ±mÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için maÄŸdurlar ÅŸikayetlerinden sonuç alamÄ±yordu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 16:52

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