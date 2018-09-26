Samsun'da doktora saldÄ±ran ÅŸahÄ±slar serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Doktora saldÄ±rdÄ±klarÄ± iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan ve Valilik talimatÄ±yla yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklanan 2 kiÅŸi yine serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Samsun’da, karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kavganÄ±n ardÄ±ndan gittikleri hastanenin acil servisinde doktor ile güvenlik görevlisine saldÄ±rdÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla tutuklanan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ä°ki ÅŸüphelinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na savcÄ±lÄ±k itirazda bulundu. SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan acil servis doktoru Abdul F.N., 40 gün iÅŸ göremez raporu aldÄ±.

Güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±yan saldÄ±rÄ± sonrasÄ±, doktor ve güvenlik görevlisi saldÄ±rganlardan ÅŸikayetçi oldu. GözaltÄ±na alÄ±nan saldÄ±rganlar, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ± ancak kamuoyu tepkisi sonucu Valilik yeniden gözaltÄ±na alÄ±nmalarÄ± talimatÄ± verdi. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahÄ±slar tutuklandÄ±.

Ancak, saldÄ±rganlarÄ±n avukatlarÄ±nÄ±n, nöbetçi mahkemeye yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz kabul edilerek Gürkan S. ve Süleyman Sait K., serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

TAHLÄ°YE KARARINA Ä°TÄ°RAZ

SaldÄ±rganlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na Samsun Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± itirazda bulunarak ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±:

“Birçok kez tutukluluÄŸun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik talepte bulunulmuÅŸ, nöbetçi mahkeme talepleri reddetmiÅŸti. En son tutukluluÄŸa yapÄ±lan itiraz incelemesinde ÅŸüpheliler Gürkan S. ve Süleyman Sait K., nöbetçi hakimlikçe serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Dosya, gözden geçirme incelemesi sonrasÄ±nda BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±za yeni gönderilmiÅŸ olup, tahliye kararlarÄ±na itiraz edilmiÅŸtir.” (Samsun/DHA)

Doktora saldÄ±ran 2 kiÅŸi tekrar gÃ¶zaltÄ±nda: â€˜Ä°lla Ã¶lmemiz mi gerekiyor'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 16:50

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