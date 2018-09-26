Ä°ÅŸÃ§ilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in ILOâ€™ya 3. HavalimanÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

UluslararasÄ± Sendikalar Konfederasyonu, UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼ne 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin durumuyla ilgili mektup gÃ¶nderdi.

UluslararasÄ± Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharab Burrow, UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütüne (ILO) 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin durumuyla ilgili mektup gönderdi. Burrow, iÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve suçlamalarÄ±n düÅŸürülmesi için ILO’ya müdahale çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± tepki gösterdiÄŸini, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± ve tutuklandÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Burrow, yetkililerin güç kullanÄ±lmasÄ±nÄ± ve aÄŸÄ±r baskÄ± uygulanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Yetkililerin tutumunun, ulusal yasalar ile Türkiye Cumhuriyetinin de tarafÄ± olduÄŸu ILO’nun 87 sayÄ±lÄ± Sendika ÖzgürlüÄŸü ve SendikalaÅŸma HakkÄ±nÄ±n KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin SözleÅŸmesi, ILO’nun 29 sayÄ±lÄ± Zorla ÇalÄ±ÅŸtÄ±rma SözleÅŸmesi ve ILO’nun 155 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi ve ÇalÄ±ÅŸma OrtamÄ±na Ä°liÅŸkin SözleÅŸmesi ile güvence altÄ±na alÄ±nan temel haklarÄ±nÄ±n ciddi biçimde ihlali sonucunu doÄŸurduÄŸunu ifade eden Burrow, “Bu nedenlerle, temel haklarÄ±nÄ± kullanan iÅŸçilerin derhal ve koÅŸulsuz serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve iÅŸçilere yönelik suçlamalarÄ±n düÅŸürülmesi için tarafÄ±nÄ±zÄ± Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik olarak acil müdahalede bulunmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Hükümet, iÅŸçi haklarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak ve iÅŸçilerin gösterilerine yönelik yersiz müdahale ve misillemelerden kaçÄ±nmakla yükümlüdür” dedi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 16:44

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