Gazeteci Can DÃ¼ndar: ErdoÄŸanâ€™a soru soracaÄŸÄ±m

Gazeteci Can DÃ¼ndar CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n Almanyaâ€™ya gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ziyaret sÄ±rasÄ±nda ErdoÄŸanâ€™a soru sormayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayÄ±n yönetmeni Can Dündar Alman haber ajansÄ± DPA’ya verdiÄŸi söyleÅŸide CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya’ya gerçekleÅŸtireceÄŸi devlet ziyareti sÄ±rasÄ±nda BaÅŸbakan Angela Merkel ile düzenleyecekleri ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ErdoÄŸan’a soru sormayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Dündar, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a “Neden Türkiye’de cezaevlerinde gazetecilerin deÄŸil teröristlerin olduÄŸunu söylediÄŸini” sormak istediÄŸini belirtti. Dündar bu kiÅŸilerin “terörist deÄŸil gazeteci” olduklarÄ±nÄ± kolayca kanÄ±tlayabileceÄŸini ifade etti.

‘YÜZÜNE SÖYLEMEK Ä°STÄ°YORUM’

Dündar ayrÄ±ca “ErdoÄŸan’a eleÅŸtirimi direk yüzüne söylemek istiyorum” diyerek, CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier’in ErdoÄŸan onuruna vereceÄŸi yemeÄŸe davet edilseydi gideceÄŸini söyledi.

Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, devlet ziyareti için Berlin’e gelecek ErdoÄŸan onuruna Cuma akÅŸamÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±’nda resmi yemek daveti verecek. Söz konusu davet, birçok muhalefet partili siyasetçi tarafÄ±ndan boykot ediliyor. Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel’in de bu yemek davetine katÄ±lmayacaÄŸÄ± bildirildi. Dündar, Almanya’nÄ±n bu ziyaret ile ErdoÄŸan’Ä± deÄŸil Türkiye’yi onurlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier ve BaÅŸbakan Merkel’den ErdoÄŸan’a insan haklarÄ± ve hukukun üstünlüÄŸü konularÄ±nda net mesajlar vermeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

ErdoÄŸanâ€™Ä±n Almanya ziyareti Ã¶ncesinde DÄ°TÄ°B mercek altÄ±nda

MÄ°T TIRLARI DAVASI

MÄ°T TIR’larÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin haberin Cumhuriyet gazetesinde yayÄ±mlanmasÄ± nedeniyle yerel mahkemede MayÄ±s 2017’de “devletin gizli belgelerini ifÅŸa etmek” suçundan 5 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan Dündar, yargÄ±lanma sürecinde üç ay tutuklu kalmÄ±ÅŸ, Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluÄŸun kiÅŸi hürriyeti ile basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸünü ihlal kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tahliye edilmiÅŸti. Ancak YargÄ±tay yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± bozarak, Dündar hakkÄ±nda 15 yÄ±ldan 20 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± öngören “gizli kalmasÄ± gereken bilgileri casusluk maksadÄ±yla temin etme” suçundan hüküm verilmesi gerektiÄŸine karar vermiÅŸti. Åžubat 2016’daki tahliyesinin ardÄ±ndan Türkiye’den ayrÄ±lan Dündar Almanya’da yaÅŸamÄ±nÄ± sürdürüyor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

ErdoÄŸan'Ä±n Almanya ziyareti baÅŸlamadan protestolar baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 16:29

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