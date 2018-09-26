Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda zorla getirme kararÄ±

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda, YakÄ±n DoÄŸu KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± IÅŸÄ±k EyigÃ¼ngÃ¶r'e tokat atmasÄ±na iliÅŸkin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada zorla getirme kararÄ± verildi.

Fenerbahçe'nin eski baÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, YakÄ±n DoÄŸu Kulübü BaÅŸkanÄ± IÅŸÄ±k Eyigüngör’e tokat atmasÄ±na iliÅŸkin davaya katÄ±lmadÄ±. Mahkeme, YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda zorla getirme kararÄ± verdi.

Ä°stanbul 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruÅŸmaya, IÅŸÄ±k Eyigüngör müÅŸteki sanÄ±k sÄ±fatÄ±yla katÄ±ldÄ±. TaraflarÄ± avukatlarÄ±nÄ±n temsil ettiÄŸi duruÅŸmaya Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m katÄ±lmadÄ±.

Olay sÄ±rasÄ±nda ev sahibi takÄ±m olduklarÄ±nÄ± söyleyen Eyigüngör, “Ben protokol tribününde yer alÄ±yordum. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m salona girdi. Protokol tribününe doÄŸru geldi. Ben Türk örf ve adetleri uyarÄ±nca onu karÅŸÄ±lamak maksadÄ± ile yanÄ±na gittim. SaÄŸ elimi uzatÄ±p ‘HoÅŸ geldiniz’ demek istedim. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m saÄŸ eliyle benim yüzümün sol tarafÄ±na vurdu, ben vurmadÄ±m” dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n olaydan sonra basÄ±na “YaptÄ±m, daha beterini yaparÄ±m” dediÄŸini belirten IÅŸÄ±k Eyigüngör, “Buna raÄŸmen iddianamede neden ben de sanÄ±k olarak yer alÄ±yorum bunu anlayamadÄ±m. Ben olayÄ±n tamamen maÄŸduruyum. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m’dan ÅŸikayetçiyim” dedi.

‘YUMRUKLA KARÅžILIK VERDÄ°’

DuruÅŸmada Osman Baydar, Taner Güven, KasÄ±m Güngör tanÄ±k olarak dinlendi.

Olay anÄ±nda protokolün hemen arkasÄ±ndaki sÄ±rada olduÄŸunu söyleyen Osman Baydar, “Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, IÅŸÄ±k Eyigüngör’ün sol gözüne doÄŸru bir yumruk attÄ±. Biz de güvenlik görevlileri ile beraber müdahale ettik. KavgayÄ± ayÄ±rdÄ±k. YÄ±ldÄ±rÄ±m, IÅŸÄ±k baÅŸkana maç esnasÄ±nda da arkasÄ±na dönerek ‘Seni bitireceÄŸim’ demeye devam etti” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Mahkeme heyeti, tanÄ±k ifadelerinden sonra eksikliklerin giderilmesi ve duruÅŸmaya davet tebliÄŸi gönderilmesine raÄŸmen katÄ±lmayan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n zorla getirilmesine karar vererek duruÅŸmayÄ± erteledi. (Ä°stanbul/DHA)

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan rakip takÄ±m baÅŸkanÄ±na tokat!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 16:24

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