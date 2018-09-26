AKP'li belediye baÅŸkanÄ± hedef gÃ¶sterdi, emniyet ifadeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Sosyal medya hesabÄ±ndan Rizeâ€™de bulunan bir Ã§Ä±nar aÄŸacÄ±nÄ±n kesilmesine dair video paylaÅŸan gazeteci Deniz VarlÄ± ifadeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

Rize’de gazetecilik yapan Deniz VarlÄ± kiÅŸisel sosyal medya hesabÄ±ndan kentteki asÄ±rlÄ±k bir çÄ±nar aÄŸacÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±na dair bir video paylaÅŸmÄ±ÅŸ ve yine geçmiÅŸte aynÄ± yerde bulunan tarihi Rize Orta Cami’nin yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtirmiÅŸti. Rize Belediye BaÅŸkanÄ± Prof. ReÅŸat Kasap, VarlÄ±’ya kiÅŸisel sosyal medya hesabÄ±ndan cevap vermiÅŸ, kendisini yalancÄ±lÄ±kla suçlamÄ±ÅŸ ve Rize’ye zarar veriyor” diyerek VarlÄ±’yÄ± hedef göstermiÅŸti.

Bunun üzerine Rize Belediyesi, aÄŸacÄ±n çürüdüÄŸüne ve kesilmesi gerektiÄŸine dair bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. AçÄ±klamanÄ±n yanÄ± sÄ±ra Rize Belediye BaÅŸkanÄ± Prof. ReÅŸat Kasap, VarlÄ±’ya kiÅŸisel sosyal medya hesabÄ± üzerinden cevap verdi; VarlÄ±’nÄ±n camiyle hiçbir iliÅŸkisi olmayacaÄŸÄ±nÄ±, yalan söylediÄŸini ve Rize’ye zarar verdiÄŸini ileri sürdü.

‘GAZETECÄ° VE PEYZAJ MÄ°MARIYIM’

VarlÄ±, Rize’de gazetecilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda peyzaj mimarÄ± olduÄŸunu, asÄ±rlÄ±k bir aÄŸacÄ±n nasÄ±l korunabileceÄŸine dair bilgi sahibi olduÄŸunu, dolayÄ±sÄ±yla belediye tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamayÄ± komik bulduÄŸunu belirtti ve “Hepimiz aynÄ± dünyada yaÅŸÄ±yoruz; Ä°stanbul’da, Bursa’da 300-500 yÄ±llÄ±k çÄ±nar aÄŸaçlarÄ±nÄ±n nasÄ±l koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz” dedi. VarlÄ±, aÄŸacÄ±n, çevrede bulunan dükkânlarÄ±n daha görünür olmasÄ± için yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini ifade etti.

Deniz VarlÄ± bu yaÅŸananlarÄ±n ardandan hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için ifadeye çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸöyle duyurdu:

“Sosyal medyadaki iki paylaÅŸÄ±mÄ±mla ilgili ifade vermek üzere Emniyete davet edildim. Åžimdi oraya gidiyorum, 3 güne kadar dönmezsem merak etmeyin.” (HABER MERKEZÄ°)

Sosyal medyadaki iki paylaÅŸÄ±mÄ±mla ilgili ifade vermek üzere Emniyete davet edildim. Åžimdi oraya gidiyorum, 3 güne kadar dönmezsem merak etmeyin. — Deniz VarlÄ± (@AjansRize) 26 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 16:13

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