ABDâ€™den Avrupaâ€™ya Ä°ran'a yaptÄ±rÄ±m tehdidi: KorkunÃ§ sonuÃ§larÄ± olacak

Trumpâ€™Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Boltonâ€™dan Ä°ranâ€™ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarla ilgili AB Ã¼lkelerine tehditkar aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler’de Trump’Ä±n ‘Ä°ran’la tüm iliÅŸkilerin kesilmesi’ çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Trump’Ä±n Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton’dan Ä°ran’ya yönelik yaptÄ±rÄ±mlarla ilgili yeni tehditler geldi.

‘Ä°RAN’A KARÅžI BÄ°RLEÅžMÄ°Åž’ MÄ°LLETLER FORUMU

Trump yönetimi, BM Genel Kurulu kapsamÄ±nda “Nükleer Ä°ran’a KarÅŸÄ± BirleÅŸmiÅŸler Grubu” forumu düzenledi. Burada konuÅŸan Trump’Ä±n Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton, ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ±n Ä°ran’la ticaret yapmayÄ± sürdürmenin yollarÄ±nÄ± arayan Avrupa BirliÄŸi (AB) ülkelerini tehdit etti.

Forumda “AvrupalÄ±larÄ±n ya da baÅŸkalarÄ±nÄ±n yaptÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± savuÅŸturmasÄ±na izin vermeye niyetli deÄŸiliz” diyen Bolton, Trump’Ä±n Ä°ran’a karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n ikinci aÅŸamasÄ±nÄ± devreye sokacaÄŸÄ± 4 KasÄ±m’dan itibaren Ä°ran’la iÅŸ yapmaya devam edenlerin “korkunç sonuçlarla” karÅŸÄ±lacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Bolton, AB’nin vaatlerini yerine getiremeyeceÄŸini ima ederek “Biliyorsunuz, Avrupa BirliÄŸi lafta güçlü, icraatta zayÄ±ftÄ±r. Bu henüz oratada olmayan ve kurulma tarihi açÄ±klanmayan yapÄ±nÄ±n nasÄ±l geliÅŸeceÄŸini takip edeceÄŸiz” dedi.

BM Genel Kurulu'nun gÃ¼ndemi ticaret savaÅŸlarÄ± ve diplomatik krizler

‘BEDELÄ°NÄ° CEHENNEMLE ÖDERSÄ°NÄ°Z’

Bolton, “Tahran’daki mollalara göre ‘Büyük Åžeytan’, ‘karanlÄ±klar aleminin hükümdarÄ±’, ‘azmÄ±ÅŸ cehennemin efendisi’ olduÄŸumuza göre bugün burada onlara garanti ettiÄŸim ÅŸeyleri ciddiye alacaklarÄ±nÄ± varsayÄ±yorum: Bize ya da müttefiklerimize yahut ortaklarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± gelirseniz, yurttaÅŸlarÄ±mÄ±za zarar verirseniz, yalan söylemeye, kandÄ±rmaya, hile yapmaya devam ederseniz, evet, bunun bedelini cehennemle ödersiniz” ifadelerini kullandÄ±.

AB, RUSYA VE ÇÄ°N ORTAK AÇIKLAMA YAPMIÅžTI

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 73. Genel Kurulu kapsamÄ±nda New York’ta Ä°ran nükleer anlaÅŸmasÄ±na taraf ülkeler olan Fransa, Almanya, Rusya, Ä°ngiltere ve Ä°ran’Ä±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± bir araya gelmiÅŸ, toplantÄ± ardÄ±ndan okuduklarÄ± bildiride, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n Ä°ran ile doÄŸalgaz dahil genel ticareti kolaylaÅŸtÄ±rmak için özel ödeme kanallarÄ±nÄ± da içeren yeni bir mekanizma inÅŸa edilmesi konusunda anlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

Bu mekanizmanÄ±n Ä°ran ile meÅŸru ticaret yapan ekonomik aktörlere güvence saÄŸlayacaÄŸÄ±na deÄŸinilen bildiride, taraflarÄ±n bu çerçevede bölgesel ve uluslararasÄ± ortaklarla iÅŸ birliÄŸini sürdüreceÄŸi duyurulmuÅŸtu.

Ä°RAN: AVRUPA YAPTIRIMLARI DELMEYECEK

Öte yandan Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abbas Arakçi, nükleer anlaÅŸmaya taraf Avrupa ülkelerinin ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmeden Ä°ran’la iliÅŸkilerini sürdürmek istediÄŸini söyledi

AA’nÄ±n haberine göre, BM Genel Kurulu için ABD’nin New York kentinde bulunan Arakçi, “AvrupalÄ±lar ABD’nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmeden Ä°ran’la iliÅŸkilerini sürdürme konusunda kararlÄ±lar. YaptÄ±rÄ±mlarÄ± delmeyi düÅŸünmüyorlar” dedi.

Arakçi, kasÄ±m ayÄ±nda devreye girecek ikinci yaptÄ±rÄ±m paketi öncesi Ä°ran’la ticari iliÅŸkiler kurulabilmesi için alternatif yollar arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n pratiÄŸe geçirilmesi gerektiÄŸini ifade etti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 16:09

www.evrensel.net