FotoÄŸraf: Mesut Karaduman/AA
KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± davasÄ±nda hapis cezasÄ±
2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin birer kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± iki davada sanÄ±klara 6'ÅŸar yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ± verildi.
2010'daki Kamu Personel Seçme SÄ±navÄ± (KPSS) sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin iki davada yargÄ±lanan iki sanÄ±ÄŸa ‘FETÖ üyesi olmak’ suçundan hapis cezasÄ± verildi.
Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde ayrÄ± ayrÄ± görülen duruÅŸmalara sanÄ±klar ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Üzerlerine atÄ±lÄ± suçlamalarÄ± kabul etmeyen sanÄ±klar, FETÖ ile iliÅŸkileri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸerlendirmesinin ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, sanÄ±klardan Gamze Kadak ve YÄ±ldÄ±z Uzun'un ‘FETÖ üyesi olmak’ suçundan 6 yÄ±l 3'er ay hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na hükmetti.
Ä°DDÄ°ANAMEDE NE VARDI?
10 Temmuz 2010'da yapÄ±lan KPSS'den önce sorularÄ±n ele geçirilerek sanÄ±klara daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi iddianamede, sanÄ±klar arasÄ±nda ‘cemaat baÄŸÄ±’ olduÄŸu, sorularÄ±n sÄ±navdan önce genellikle bu baÄŸa uygun daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilerek profilleri, iÅŸ yerleri, aralarÄ±ndaki mali ve sosyal irtibatlarÄ± incelendiÄŸinde, sanÄ±klarÄ±n FETÖ içinde yer aldÄ±klarÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.
Ä°ddianamede, ÅŸu iddiaya yer verildi:
“Gülen'in, geçmiÅŸ yÄ±llardaki konuÅŸma kayÄ±tlarÄ±nda, devletin yasama, yürütme ve yargÄ± erklerinin ele geçirilmesine iliÅŸkin talimatlar verdiÄŸi, örgütün gerçek amacÄ±na ulaÅŸmak maksadÄ±yla ve örgüte baÄŸlÄ± kadrolarÄ± kamu kurumlarÄ±na yerleÅŸtirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediÄŸi görülmektedir.” (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 15:48