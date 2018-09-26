DemirtaÅŸ'Ä±n TCK'nÄ±n 301. maddesinden yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava ertelendi

HDP Ã¶nceki dÃ¶nem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n 10 Ekim Ankara KatliamÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava ertelendi

HalklarÄ±n Demokratik Partisi önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini aÅŸaÄŸÄ±lama" iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava ertelendi.

HDP önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde yapÄ±lan katliamÄ±n ardÄ±ndan, Ä°stanbul'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada kullandÄ±ÄŸÄ± sözler nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini aÅŸaÄŸÄ±lama" iddiasÄ±yla hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n 7'nci duruÅŸmasÄ± Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DemirtaÅŸ'Ä±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.



Kimlik tespiti ardÄ±ndan mahkeme baÅŸkanÄ± sözü DemirtaÅŸ'Ä±n avukatlarÄ±na verdi. Söz alan avukatlar DemirtaÅŸ hakkÄ±nda benzer konuÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin baÅŸka davalar olup, olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda araÅŸtÄ±rma yaparak, mahkemeye bilgi vermek için süre talep etti.



Ara kararÄ±nÄ± veren mahkeme heyeti, avukatlarÄ±nÄ± talebini kabul ederek, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 17 Ocak 2019’a erteledi. Mahkemenin kararÄ± ÅŸöyle: "SanÄ±ÄŸÄ±n dosyamÄ±zda olan söylem ve beyanlarÄ± nedeniyle aynÄ± konuda baÅŸka mahkemelerde derdest kamu davasÄ± bulunup, bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± varsa esas dosya numaralarÄ±nÄ±n müdafilerince araÅŸtÄ±rÄ±larak, mahkemeye bildirilmesinin istenmesi. Ä°ddianamenin kabul tarihi kriter alÄ±narak, mahkeme dosyasÄ±nda ya da ilgili mahkemeler dosyasÄ±nda birleÅŸtirilmesi için muvafakat istenmesine karar verildi."



www.evrensel.net