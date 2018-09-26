TMMOB, KÃ¼ltÃ¼rpark'taki tahsis iÅŸleminin iptalini istedi

TMMOB, KÃ¼ltÃ¼rpark iÃ§indeki eski Ä°ZFAÅž binasÄ±nÄ±n Ã–zel Ä°zmir TÄ±naztepe Ãœniversitesi'ne tahsis edilmesi iÅŸleminin iptal edilmesini istedi.

TMMOB, Kültürpark içindeki bir binanÄ±n özel üniversiteye tahsis edilmesini yeni bir ticari iÅŸgale konu edildiÄŸini belirtirken Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± KocaoÄŸlu tahsis iÅŸlemini savundu. Öte yandan tahsis iÅŸleminden ötürü kamu zararÄ± oluÅŸacak.

TMMOB Ä°zmir Ä°l Koordinasyon Kurulu, Kültürpark içindeki eski Ä°ZFAÅž binasÄ±nÄ±n Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye Meclisi kararÄ±yla Ses SaÄŸlÄ±k EÄŸitim ve Spor VakfÄ±'na (Ses VakfÄ±) ait Özel Ä°zmir TÄ±naztepe Üniversitesi'nin kullanÄ±mÄ±na tahsis edilmesine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada kararÄ±n Kültürpark’Ä±n kamusal kimliÄŸine ters düÅŸtüÄŸü vurgulandÄ± ve iptali istendi.

AçÄ±lamada Kültürpark'Ä±n son yÄ±llarda, sürekli olarak gerek Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi gerek Ticaret OdasÄ± ve çeÅŸitli sermaye gruplarÄ± tarafÄ±ndan, kimliÄŸinden, doÄŸal ve tarihi yapÄ±sÄ±ndan ve kamusal kullanÄ±mdan uzaklaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan müdahalelere konu edildiÄŸi ifade edildi.

Kültürpark’Ä±n özel bir iÅŸletmenin kullanÄ±mÄ± için konu edilmesinin kabul edilemeyeceÄŸinin ifade edildiÄŸi açÄ±klamada "Yürürlükteki imar planÄ±nda bina için 'üniversite' kullanÄ±m fonksiyonu yer almamaktadÄ±r. AyrÄ±ca, alanÄ±n tarihi ve doÄŸal sit olmasÄ±ndan dolayÄ± Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan Koruma AmaçlÄ± Ä°mar PlanÄ± yapÄ±lmamaktadÄ±r. Her müdahalede vurgulayarak belirttiÄŸimiz gibi Kültürpark, Ä°zmir’in merkezinde yer alan en büyük kamusal yeÅŸil alanÄ±dÄ±r. Bu nedenle, yoÄŸun kent dokusu içerisinde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmasÄ± nedeniyle sadece ekolojik açÄ±dan deÄŸil, kültürel ve tarihi özellikleri açÄ±sÄ±ndan da hassas bir alan olan Kültürpark’Ä±n kamusal kullanÄ±mlarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi, parkÄ±n tarihi, kültürel ve doÄŸal dokusuna zarar verecek her türlü ticari kullanÄ±mdan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± gerekirken böyle bir kararÄ±n alÄ±nmasÄ± ayrÄ±ca düÅŸündürücüdür" denildi.

'KARAR, HANGÄ° GEREKÇE Ä°LE VERÄ°LDÄ°'

AçÄ±klamada, KocaoÄŸlu'nun eski BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± PiriÅŸtina'nÄ±n Grand Plaza Oteli'ni Ä°zmir Ekonomi Üniversitesi'ne tahsis edilmesine iliÅŸkin verdiÄŸi örneÄŸe de cevap verildi. Ä°ki örneÄŸin kÄ±yaslanamayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizildiÄŸi açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Hem nitelik hem de tahsis biçimi olarak birbirinden çok farklÄ± olan Grand Plaza Oteli ve Kültürpark örneklerini aynÄ± kefede deÄŸerlendirmek mümkün deÄŸildir. Kültürpark'Ä±n yeni bir ticari kullanÄ±ma ve yeni bir iÅŸletmenin arka bahçesi olmasÄ±na konu edilmesi kabul edilemez. DolayÄ±sÄ±yla bu kararÄ±n bir an önce iptal edilmesini istiyoruz. Alelacele, halkÄ± bilgilendirmeden verilen bu kararÄ±n hangi gerekçe ile ve nasÄ±l bir kamu yararÄ± için Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi Meclisi tarafÄ±ndan kabul edildiÄŸini baÅŸta BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±na, sonra tüm meclis üyelerine soruyoruz."

KOCAOÄžLU TAHSÄ°S Ä°ÅžLEMÄ°NÄ° SAVUNDU

BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu da basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ile tahsis iÅŸlemini savundu. AçÄ±klamasÄ±nda "Mecliste de oy birliÄŸiyle kabul edildi ve burada hiçbir ÅŸeyin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yok. Kira da almÄ±yoruz. Ä°zmir Ekonomi Üniversitesi’ne de rahmetli baÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Ahmet PiriÅŸtina Grand Plaza Oteli’ni vererek aynÄ± katkÄ±da bulunmuÅŸtur. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ bundan ibaret. Tabii ki eleÅŸtirilecektir. Odalar eleÅŸtireceklerdir. Ama biz ne ahlaki ne maddi bir yanlÄ±ÅŸ iÅŸ yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kanaatindeyiz. Üniversitenin tÄ±p fakültesinin Ä°zmir’de açÄ±lmasÄ±nda da yarar görüyoruz. Buna da vesile olduysak ne mutlu bize" ifadelerini kullandÄ±.

'KAMU ZARARI OLUÅžTURULDU'

Gaziemir'de yapÄ±lan yeni fuar alanÄ±n ardÄ±ndan Kültürpark içindeki Ä°ZFAÅž MüdürlüÄŸü yeni yerine taÅŸÄ±ndÄ±. Ä°ZFAÅž’Ä±n taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BüyükÅŸehir Belediyesi’nin Kültürpark MüdürlüÄŸü, Akdeniz Akademisi ve Kültür Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ise boÅŸalan binaya geçtiÄŸimiz aylarda taÅŸÄ±ndÄ±. Birimlerin tekrar taÅŸÄ±nmasÄ± ise kamu zararÄ± oluÅŸturacak. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 15:45

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