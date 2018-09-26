Rahip Brunson iÃ§in avukatÄ±ndan 'AYM' aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'Ä±n avukatÄ± Ä°smail Cem Haylavurt, gelecek hafta Anayasa Mahkemesiâ€™ne baÅŸvuru yapacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°zmir'de FETÖ ile PKK adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi ve casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutukluluÄŸu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'Ä±n avukatÄ± Ä°smail Cem Haylavurt, Anayasa Mahkemesi (AYM) sürecine iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Halavurt, itiraz süreci için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüklerini, gelecek hafta baÅŸÄ±nda bunu gerçekleÅŸtireceklerini söyledi.

FETÖ ve PKK adÄ±na 9 AralÄ±k 2016'da suç iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, Brunson'Ä±n din adamÄ± görüntüsü altÄ±nda söz konusu örgütler adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi ve genel stratejileri kapsamÄ±nda eylem birlikteliÄŸi içinde olduÄŸu, örgütlerin amaçlarÄ±nÄ± bilerek ve isteyerek iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. Brunson'Ä±n FETÖ'nün sözde üst düzey mensuplarÄ± ile kod isimlerini bilerek görüÅŸtüÄŸü, bu kapsamda örgütün sözde 'Ege Bölgesi eski imamÄ±' firari Bekir Baz ve yardÄ±mcÄ±sÄ± Murat Safa ile hakkÄ±nda 'silahlÄ± terör örgütü üyesi olmak' suçlamasÄ±ndan yargÄ±lanan UluslararasÄ± Af Örgütü Türkiye Åžubesi BaÅŸkanÄ± Taner KÄ±lÄ±ç ile görüÅŸmeler yaparak strateji belirlediÄŸi iddia edildi.

Brunson'Ä±n ABD'li askere gönderdiÄŸi, 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±ndan üzüntü duyduÄŸuna iliÅŸkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki 'Türkleri sallayacak bazÄ± olaylarÄ± bekliyorduk. Ä°sa'ya dönmek için gerekli koÅŸullar oluÅŸtu. Darbe teÅŸebbüsü bir ÅŸoktu. Birçok Türk geçmiÅŸte de olduÄŸu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Darbe teÅŸebbüsünden sonra bu baÅŸka bir sallama. SanÄ±rÄ±m olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacaÄŸÄ±z' mesajÄ± da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de Brunson'Ä±n, görüÅŸmediÄŸini öne sürdüÄŸü Bekir Baz ile birbirine çok yakÄ±n yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi.

AVUKAT: Ä°TÄ°RAZ SÜRECÄ° Ä°ÇÄ°N ÇALIÅžMALAR SÜRÜYOR

Mahkeme heyeti, 25 Temmuz'da dosya üzerinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, Brunson'Ä±n tutukluluÄŸunu ev hapsine çevirerek, sanÄ±k hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± getirdi. Ev hapsinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne yapÄ±lan baÅŸvuru reddedilmiÅŸ, üst mahkeme olarak 3'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya için ikinci kez ret kararÄ± çÄ±ktÄ±. Yerel mahkemelere yapÄ±lan itirazlarÄ±n reddedilmesinden sonra Brunson'Ä±n avukatÄ± Ä°smail Cem Halavurt, AYM'ye bireysel baÅŸvuruda bulunmak için hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu hazÄ±rlÄ±klar, mahkemenin gerekçeli kararÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±ndan sonra hÄ±z kazandÄ±. Brunson'Ä±n avukatÄ± Ä°smail Cem Halavurt, AYM süreci için açÄ±klamalarda bulundu. Halavurt, itiraz süreci için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüklerini, gelecek hafta baÅŸÄ±nda bunu gerçekleÅŸtireceklerini söyledi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 15:33

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