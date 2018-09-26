Ä°ÅŸÃ§i saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸi saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ayak parmaklarÄ±ndan oldu

Ä°ÅŸÃ§i saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸi saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iki ayak parmaÄŸÄ±nÄ± kaybeden iÅŸÃ§i Ã–nder Toper, 'Ä°nsan parasÄ±z ve Ã§aresiz kalÄ±nca her iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor' dedi.

Ä°lhami ERKILIÇ

Kars'ta iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi önlemi alÄ±nmayan inÅŸaatta çalÄ±ÅŸÄ±rken elindeki 8 metrelik alüminyum borunun yüksek gerilim hattÄ±na temasÄ±yla akÄ±ma kapÄ±lan, bacak ve ayaklarÄ±nda yanÄ±klar oluÅŸan ve saÄŸ ayaÄŸÄ±ndaki iki parmaÄŸÄ± kesilen Önder Toper, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ± olayÄ±n izlerini silmek istiyor.

KaÄŸÄ±zman ilçesinde yaÅŸayan 18 yaÅŸÄ±ndaki Önder Toper, babasÄ± Muhittin Toper'in akciÄŸer kanseri rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle eÄŸitimine ara verip ailesinin geçimini saÄŸlamak için çeÅŸitli iÅŸlerde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ä°lçede yaklaÅŸÄ±k 3 ay önce alüminyum doÄŸrama iÅŸinde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan Toper, iÅŸ güvenliÄŸi önlemi alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± bir inÅŸaatta çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 8 metrelik alüminyum boruyu birinci kattan üçüncü kata uzatmak isterken borunun yüksek gerilim hattÄ±na temasÄ±yla akÄ±ma kapÄ±ldÄ±. Vücudunun çeÅŸitli yerlerinde yanÄ±klar oluÅŸan ve yaralanan Toper, çevredekilerin yardÄ±mÄ±yla kurtarÄ±ldÄ±.

Toper, Kars Devlet Hastanesindeki ilk müdahale sonrasÄ± Erzurum Bölge EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine (BEAH) sevk edildi. BEAH YanÄ±k Merkezi Sorumlusu Opr. Dr. Mehmet Öztürk ve ekibince tedaviye alÄ±nan Toper'in saÄŸ ayaÄŸÄ±ndaki serçe ile yanÄ±ndaki parmaÄŸÄ± kesildi. Daha sonra ikinci bir operasyon geçiren Toper'e, sol bacaÄŸÄ±ndan alÄ±nan parçalarla saÄŸ bacaÄŸÄ±na doku nakli yapÄ±ldÄ±.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korkuyu unutamayan ve iyileÅŸeceÄŸi günü umutla bekleyen Toper, tedavisi sonrasÄ± olayla ilgili hukuki süreç baÅŸlatacak.

Önder Toper, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ailesinin maddi durumunun yeterli olmamasÄ± sebebiyle çalÄ±ÅŸÄ±p evinin geçimini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. BabasÄ±nÄ±n akciÄŸer kanseri olmasÄ± nedeniyle çalÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Toper, "YaklaÅŸÄ±k 3 ay önce inÅŸaatta çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mda birinci kattan üçüncü kata 8 metrelik alüminyum boruyu uzatmak isterken borunun yüksek gerilim hattÄ±na temas etmesiyle elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±ldÄ±m. YanÄ±mdakiler beni topraÄŸa attÄ±, daha sonra hastaneye kaldÄ±rdÄ±lar" dedi.

65 gündür tedavi gördüÄŸünü belirten Toper, bu süreçte iki kez ameliyat olduÄŸunu ve saÄŸ ayaÄŸÄ±ndaki 2 parmaÄŸÄ±nÄ±n da kesildiÄŸini belirtti.

'Ä°NSAN PARASIZ VE ÇARESÄ°Z KALINCA HER Ä°ÅžTE ÇALIÅžIYOR'

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayÄ± unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Toper, ÅŸöyle davam etti:

"Hastaneye geldiÄŸimde ayak parmaklarÄ±m ve bacaklarÄ±m siyah olmuÅŸtu. 10 gün önce sol bacaÄŸÄ±mdan parça alÄ±p saÄŸ bacaÄŸÄ±ma ek yaptÄ±lar. Doktorlar yürümemde sorun olmayacaÄŸÄ±nÄ± ancak aksama olabileceÄŸini söyledi. Eskisi gibi her iÅŸte çalÄ±ÅŸamayacaÄŸÄ±m. Ä°ÅŸe ihtiyacÄ±m olduÄŸu için sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±m ve iÅŸ verene de sigorta yapmasÄ±nÄ± söylemiÅŸtim. ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m yerde iÅŸ güvenliÄŸi önlemi alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±, sigortamÄ± da kaza geçirdiÄŸim gün yaptÄ±rmÄ±ÅŸlar. Ä°nsan parasÄ±z ve çaresiz kalÄ±nca her iÅŸte çalÄ±ÅŸÄ±yor. Evde tek çalÄ±ÅŸan benim ve aileme bakÄ±yorum. Babam kanser hastasÄ± sürekli hastanede tedavi görüyor."

FotoÄŸraf: Ä°lhami ErkÄ±lÄ±ç/AA

Anne Senem Toper de "EÅŸim kanser olduÄŸu için çalÄ±ÅŸmÄ±yor ve evin geçimini Önder saÄŸlÄ±yor. OÄŸlum 1 ay olmuÅŸtu iÅŸe gireli, geçirdiÄŸi iÅŸ kazasÄ± sonucu ayak parmaklarÄ± kesildi. Bundan sonra ne yaparÄ±z bilemiyorum. Evimiz kira, diÄŸer çocuÄŸum okula gidiyor, hiçbir gelirimiz yok" diye konuÅŸtu.

YanÄ±k Ünitesi Merkez Sorumlusu Opr. Dr. Mehmet Öztürk ise Topler'in yüksek gerilim hattÄ±na temasÄ± sonucu bacak ve ayaklarÄ±nda üçüncü derece, vücudunun çeÅŸitli yerlerinden ikinci derece yanÄ±klar sebebiyle hastaneye getirildiÄŸini, saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu, tedavisinin sürdüÄŸünü kaydetti. (Erzurum/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 15:23

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